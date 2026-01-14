Exatlón México, batalla colosal: ¿Quién gana hoy, 14 de enero?

Este miércoles 14 de enero se vive una nueva Batalla Colosal en Exatlón México, una prueba que combina fuerza, velocidad, resistencia y puntería, y que suele marcar diferencias importantes entre los equipos en la recta final del reality.

Rojo y Azul llegan con alta presión, ya que el triunfo no solo representa una recompensa estratégica, sino también un impulso anímico fundamental en una semana decisiva.

¿Quién es favorito para ganar la Batalla Colosal hoy?

De acuerdo con pronósticos que circulan en redes y portales especializados, el Equipo Azul parte como favorito para llevarse la Batalla Colosal de este día, gracias a su desempeño reciente en los circuitos.

Sin embargo, como es habitual en Exatlón México, el resultado oficial solo se confirma durante la transmisión, ya que cualquier error en el circuito puede cambiar el rumbo de la competencia en segundos.

La Batalla Colosal se transmite esta noche por Azteca Uno, en punto de las 20:30 horas (tiempo del centro de México).