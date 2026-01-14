Resultados Melate, Revancha y Revanchita 14 de enero 2026: números ganadores del sorteo 4161

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores miércoles 14 de enero (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4161 se celebra este miércoles 14 de enero en medio de una expectativa elevada por el tamaño de la bolsa millonaria; por ello los participantes están pendientes de los resultados y números ganadores.

La combinación de premios potenciales y la posibilidad de competir en tres modalidades con un solo boleto mantiene a miles de jugadores atentos a la transmisión del sorteo en vivo.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4161?

La bolsa acumulada que acompaña al sorteo Melate 4161 se ubica en los 400 millones de pesos. Este monto se puede incrementar tras varios sorteos consecutivos sin un ganador absoluto, un comportamiento recurrente que suele detonar picos de participación cuando el premio alcanza niveles excepcionales.

Transmisión en vivo resultados del sorteo Melate 4161

La Lotería Nacional realiza la transmisión en vivo del sorteo Melate 4161 mediante su canal institucional de YouTube.

La grabación completa permanece disponible en la plataforma, lo que permite a los participantes revisar con detalle el desarrollo del sorteo y confirmar los resultados oficiales una vez concluido el evento.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4161?

El sorteo Melate 4161 se lleva a cabo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

Melate conserva una mecánica sencilla que facilita la participación. Cada jugador elige entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales junto con una esfera adicional que define los premios secundarios. El mismo boleto participa de forma automática en Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las opciones de ganar a partir de una sola jugada y convierte el sorteo en un esquema de múltiples oportunidades con una apuesta única.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4161?

Los resultados oficiales del Melate 4161 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados. La plataforma digital incluye un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto y confirmar en segundos si existe algún premio, una herramienta clave tras la conclusión del sorteo y especialmente útil cuando la expectativa por la bolsa acumulada es alta.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

Participar en Melate tiene un costo base de 15 pesos. La modalidad Revancha requiere un pago adicional de 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos más. Al elegir las tres opciones, la apuesta total asciende a 30 pesos, una inversión que ofrece acceso simultáneo a tres sorteos y mantiene vivo el atractivo del Melate como uno de los juegos más emblemáticos de la Lotería Nacional.