Cate Blanchett vuelve en su papel de ‘Valka’ para el Live Action de Cómo Entrenar a tu Dragón 2

Cate Blanchett volverá al universo de Cómo Entrenar a tu Dragón Tras el rotundo éxito de ‘Cómo Entrenar a tu Dragón’ Live Action, se confirmó el futuro estreno de su continuación; para la secuela, Cate Blanchett volverá al personaje que dio voz: Valka, madre de Hiccup.

Cate Blanchett volverá al universo de los dragones, vikingos y aventuras por los cielos en su papel de Valka, la entrenadora de dragones madre de Hiccup y una de las protagonistas de Cómo Entrenar a tu Dragón 2.

Sin embargo, no se trata de una continuación a la trilogía animada original, tampoco otra serie ni especial tardíamente navideño, sino que lo hará ¡en la segunda entrega del live action!

Blanchett se une al elenco del live action de Cómo Entrenar a tu Dragón 2

El éxito rotundo en la taquilla mundial de la primera entrega de live action de Cómo Entrenar a tu Dragón, aseguró que su secuela fuera confirmada por el estudio.

Esto desató una serie de especulaciones y deseos acerca de los actores y actrices que deberían ser considerados para los emblemáticos personajes del segundo filme, siendo la madre de Hiccup, Valka, uno de los más importantes en la continuación de la historia.

La opción que fanáticos y fanáticas de la trilogía animada pidió sobre cualquier otro posible reparto, fue que Cate Blanchett —actriz que prestó su voz al personaje en las películas de animación— se uniera al elenco de la segunda parte, replicando el caso de Gerard Butler, actor que dio voz a Estoico y también lo interpretó en el live action.

Este jueves 15 de enero, los deseos del público finalmente fueron escuchados, pues se confirmó a medios que la galardonada actriz volverá como Valka para el live action de Cómo Entrenar a tu Dragón 2, lo que encendió la emoción en redes sociales por ver adaptada en personas reales una de las escenas más románticas de la trilogía.

Literalmente, Estoico y Valka cobrarán vida con Blanchett y Butler en la secuela del live action.

¿Cuándo se estrenará el live action de Cómo Entrenar a tu Dragón 2?

Cómo Entrenar a tu Dragón es una de las trilogías animadas más exitosas de Dreamworks, no sólo en la taquilla mundial o la opinión pública, sino también reconocida por la industria del cine al ser nominada al Oscar en sus tres entregas como Mejor Película de Animación.

Tal reconocimiento no podía pasar desapercibido para la ‘fiebre de live-action’ que se ha esparcido en la pantalla grande desde que Disney experimentó con las primeras propuestas de sus princesas adaptadas a personas reales.

Dean DeBlois, uno de los co-directores de Cómo Entrenar a tu Dragón en su versión animada es quien está a cargo del proyecto live action, decisión que tomó tras darse cuenta que el estudio haría la película con o sin él; su propósito es mantener una historia fiel a la trilogía original.

Debido a esto, la primera entrega del live action fue un éxtio rotundo al mantener el espíritu de la película animada, por lo que se ha confirmado que su secuela llegará a cines el 11 de junio del 2027.