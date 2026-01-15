Jennie de BLACKPINK celebró su cumpleaños número 30 con un divertido video

Así celebró su umpleaños número 30 Jennie de BLACKPINK Especial

Este 15 de enero, Jennie Kim, integrante de BLACKPINK y una de las artistas más influyentes del K-pop contemporáneo, vivió un momento inolvidable: cumplió 30 años. En este sentido, la cantante compartió con sus seguidores en redes sociales un video íntimo de su celebración, en el que se le ve con una gran sonrisa, soplando las velas de un pastel con el número 30 y rodeada de afecto.

El video muestra secuencialmente a Jennie encendiendo velas, pidiendo un deseo y sonriendo radiante frente a un pastel con forma de Cinnamoroll. El post fue descrito con el breve texto “treintaaaaaa”.

En particular, las escenas de ella soplando velas mientras sostenía el pastel con gafas de sol, y alzando los brazos y vitoreando en medio de la celebración, transmitieron energía y felicidad a sus fans con la seguridad que caracteriza a Jennie.

Los fanáticos reaccionaron: “treintaaaaaaa lo dice todo... es tan Jennie”, “ya estoy esperando ver a Jennie en sus 30”, “Jennie es más linda que el pastel” e “incluso hace de la edad su estilo”.

Cabe destacar que, además de sus logros con BLACKPINK, su vida como solista ha tenido un auge importante. Su álbum debut en solitario, Ruby, lanzado en marzo de 2025, logró cifras impresionantes de venta y se ubicó en los primeros lugares de las listas globales, consolidándola como una artista con voz propia más allá del éxito colectivo del grupo.

El video que compartió Jennie no solo celebra un número, sino también una carrera que ha trascendido fronteras, desde Seongnam, Corea del Sur, su ciudad natal, hasta escenarios de todo el mundo. Sin duda, un momento que celebra la llegada al “tercer piso” con mucho éxito.