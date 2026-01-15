¿Vas a alcanzar boletos?: estos son los partidos más solicitados en el sorteo de entradas para el Mundial FIFA 2026

Partidos más solicitados en el Mundial 2026 La Copa del Mundo 2026 arrancará a menos de seis meses a partir de ahora.

La Copa Mundial FIFA 2026 está cada día más cerca de celebrarse, ambiente de competencia y amor por el fútbol que se respira día a día en México, pero que este año se expandirá de manera internacional al ser una de las sedes del evento de fútbol más importante en el mundo.

Debido a la alta demanda de boletos para los encuentros de esta competencia, la FIFA ha implementado un sistema aleatorio en las ediciones de la Copa del Mundo para la adquisición de entradas, habiendo finalizado recientemente su tercera y última fase del sorteo en diciembre de 2025.

Mientras los aficionados y aficionadas a este deporte esperan con ansias el anuncio de quiénes han adquirido sus boletos para el Mundial 2026, es inevitable preguntarse: ¿serán suficientes?

La respuesta, por supuesto, es que no. El mundo entero ha sido cliente de los tres sorteos para boletos organizados por la FIFA, sin embargo, en esta nota te contaremos las probabilidades que existen de alcanzar entradas para tu encuentro preferido.

¿Cuáles son tus probabilidades de alcanzar boletos?

La demanda de boletos no cesa, teniendo por clientes a más de 200 países alrededor del mundo, quienes esperan ansiadamente el inicio de la competencia internacional y, sobre todo, la oportunidad de presenciar los enfrentamientos de la Copa del Mundo 2026.

Al finalizar la tercera y última fase del sorteo de boletos para el Mundial de Fútbol, la FIFA registró más de cinco millones de solicitudes provenientes de todo el mundo, un récord que demuestra el impacto e importancia que esta competencia tiene en el área deportiva.

Teniendo esto como base, la probabilidad matemática de alcanzar boletos para la Copa del Mundo 2026 en la tercera fase de la FIFA no es muy alta.

La disponibilidad en la tercera fase fue de 1 millón 754 mil de boletos, después de que alrededor de 2 millones de entradas fueran vendidas en las dos primeras fases del sorteo; considerando esta cantidad de boletos y el número de solicitudes realizadas, la probabilidad de obtener tus entradas es de un 0.35%, pues existe un boleto por cada 287 solicitudes recibidas.

¡Pero no pierdas la esperanza tan rápidamente! Pues aún es una probabilidad destacable... teniendo en cuenta que el mundo entero es tu competencia.

Los partidos más solicitados del Mundial de Fútbol 2026

Como toda competencia deportiva en todas las áreas de deporte existente, encontramos figuras, equipos y rivalidades que destacan entre el resto, por lo que es importante considerar que la Copa del Mundo 2026 no es la excepción.

De acuerdo a las solicitudes realizadas en los tres sorteos de la FIFA, así como información difundida en redes sociales y comentarios de especialistas en el deporte, los encuentros más solicitados del Mundial 2026 son los siguientes:

Colombia vs Portugal , 27 de junio en Miami.

, 27 de junio en Miami. México vs Corea del Sur , 18 de junio en Guadalajara.

, 18 de junio en Guadalajara. Partido final , programado para el 19 de julio en Nueva Jersey.

, programado para el 19 de julio en Nueva Jersey. México vs Sudáfrica , partido inaugural el 11 de junio en la Ciudad de México.

, partido inaugural el 11 de junio en la Ciudad de México. Eliminatoria de dieciseisavos de final, 2 de julio en Toronto. La importancia de este encuentro es el enfrentamiento del Grupo K y Grupo L, destacando posibles partidos de Portugal, Colombia, Inglaterra o Croacia.

En tu caso, ¿conseguiste o aún estás en espera de conseguir boletos para alguno de estos importantes enfrentamientos?

Aunque, si la probabilidad matemática no sonrió su suerte para ti con alguno de estos partidos, no te preocupes, puede que en algunos de los encuentros menos solicitados aún halles un trozo de la historia del fútbol que se reescribe cada Mundial.