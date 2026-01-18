Resultados Melate, Revancha y Revanchita 18 de enero 2026: números ganadores del sorteo 4163, bolsa acumulada y cómo cobrar tu premio

El Melate 4163, celebrado este domingo 18 de enero de 2026, es uno de los sorteos más esperados por los aficionados a las loterías de México.

En este concurso participan tres juegos en uno: Melate, Revancha y Revanchita, cada uno con su propia bolsa de premios y oportunidades de ganar millones de pesos.

La emoción crece porque el sorteo ofrece una bolsa total acumulada de más de 410 millones de pesos, lo que lo convierte en un evento central de la Lotería Nacional cada semana.

¿Ya salieron los números ganadores del Melate?

Las combinaciones oficiales del Melate, Revancha y Revanchita 4163 se publican después de las 9:00 pm (hora del centro de México), tras la transmisión en vivo por los canales oficiales de la Lotería Nacional.

En el momento de esta publicación, las cifras finales aún estaban por confirmarse oficialmente, por lo que es recomendable comprobar tus números más tarde en las plataformas oficiales o medios autorizados.

🔴#EnVivo | Únete a la transmisión de los sorteos de #MelateRevanchayRevanchita❤️, #TrisClásico y #ChispazoClásico 🤩 ¡Les deseamos suerte! #GanasTúGanaMéxicohttps://t.co/k3fgzg3Rx1 — Lotería Nacional (@lotenal) January 19, 2026

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita 4163 del 18 de enero del 2026

Estos son los números ganadores del Melate, Revancha y Revanchita 4163 de hoy domingo 18 de enero del 2026.

Melate 4163 | Resultados: 06-32-33-41-50-51 | Adicional: 55

| Resultados: | Adicional: Revancha 4163 | Resultados: 07-08-20-21-37-40

| Resultados: Revanchita 4163 | Resultados: 23-32-35-40-48-54

¿Cómo funciona el Melate y cómo se extraen los números?

El sorteo utiliza una urna con esferas numeradas del 1 al 56. De ella se extraen siete números:

Los primeros seis son los naturales ,

, Y el séptimo es el adicional.

Para ganar el premio mayor, debes acertar los seis números naturales. Además, al jugar tu boleto también participas automáticamente en Revancha y Revanchita, lo que incrementa tus chances de llevarte otro premio adicional.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar?

Si resultaste ganador en el sorteo Melate 4163, recuerda que tienes 60 días naturales desde el día siguiente del sorteo para reclamar tu premio. No olvides presentar tu boleto original en cualquiera de las agencias autorizadas de la Lotería Nacional.

¿Dónde ver o consultar los resultados oficiales?

Los resultados completos se pueden consultar:

En el sitio web oficial de la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública.

y Pronósticos para la Asistencia Pública. En la transmisión en vivo de la Lotería Nacional (YouTube o redes oficiales).

de la Lotería Nacional (YouTube o redes oficiales). En expendios autorizados y puntos de venta físicos.

Verificar tus números en múltiples fuentes te ayuda a confirmar si eres uno de los afortunados ganadores.