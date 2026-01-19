Exatlón México Villa 360 : ¿Quién gana hoy 19 de enero?

Este lunes 19 de enero de 2026, Exatlón México vive un episodio decisivo con el inicio de una nueva semana de competencia, donde los equipos Rojo y Azul se enfrentan por la Villa 360, uno de los beneficios más codiciados del programa.

La Villa 360 ofrece a los atletas mejores condiciones de descanso, alimentación y recuperación, lo que suele marcar una diferencia importante en el rendimiento durante los siguientes días. Por ello, la prueba de hoy es considerada estratégica dentro del reality deportivo de TV Azteca.

¿Quién fue eliminado en Exatlón?

En el Duelo de Eliminación del domingo 18 de enero, Adrián Medrano, integrante del equipo Rojo, fue eliminado luego de enfrentarse a José Ochoa, del equipo Azul, en una competencia marcada por la tensión y el alto nivel deportivo.

El enfrentamiento resultó decisivo y terminó con la salida de Medrano de la temporada, un golpe anímico para su equipo, que ahora inicia la semana con una baja importante en su alineación.

¿Qué pasa hoy en Exatlón México?

Tras la eliminación del domingo, los equipos llegan con ajustes emocionales y deportivos. El capítulo de este lunes se centra en:

La batalla directa por la Villa 360

El arranque de una semana clave rumbo a las etapas finales

Nuevas tensiones y estrategias entre los equipos

De acuerdo con avances y versiones que circulan previo a la transmisión, el equipo Rojo podría romper la racha del Azul y quedarse con la Villa 360, aunque el resultado oficial se conocerá únicamente durante la emisión del programa.