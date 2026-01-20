Exatlón México, Duelo de los Enigmas: ¿Quién gana hoy 20 de enero?

Este martes 20 de enero de 2026, Exatlón México presenta uno de los enfrentamientos más esperados de la semana: el Duelo de los Enigmas, una prueba estratégica en la que los atletas compiten por premios sorpresa y beneficios que pueden marcar el rumbo de los próximos días dentro de la competencia.

¿Quién ganaría el Duelo de los Enigmas hoy?

De acuerdo con información que circula en redes sociales y cuentas especializadas en spoilers, el Equipo Rojo perfila como el posible ganador del Duelo de los Enigmas de este martes 20 de enero. Sin embargo, el resultado no será oficial hasta que se transmita el episodio esta noche por Azteca Uno.

El programa se emite a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y también puede verse a través de las plataformas digitales de TV Azteca.

¿Quién ganó ayer el Duelo por la Villa 360?

En la emisión del lunes 19 de enero, se disputó el codiciado Duelo por la Villa 360, el cual ofrece mayores comodidades como camas, mejor alimentación y descanso durante la semana.

Según lo mostrado en el programa, el Equipo Azul se quedó con la Villa 360, logrando una victoria clave que les permitió recuperarse anímicamente y tomar ventaja frente a sus rivales.

Exatlón entra en una fase decisiva

Conforme avanza la temporada, cada competencia se vuelve más determinante. Las ventajas obtenidas en duelos como el de los Enigmas o la Villa 360 pueden influir directamente en el rendimiento de los atletas y en los próximos enfrentamientos de eliminación.