Año Nuevo Chino en el Centro Histórico 2026: fecha, horario y todo lo que debes saber

Año Nuevo Chino 2026 Fotoarte: La Crónica

El corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México se vestirá de rojo, música y movimientos que parecen venir de otra geografía, pero que se han arraigado con fuerza en la capital. Se trata del desfile por el Año Nuevo Chino, una celebración que, más que una tradición ajena, se ha convertido en un punto de encuentro multicultural que une a familias, curiosos y amantes de las expresiones vivas de identidad y comunidad.

¿Cuándo y a qué hora será el Año Nuevo Chino 2026?

La mañana del próximo sábado 7 de febrero de 2026, desde las 10:00 de la mañana, la calle de Moneda, a escasos pasos del Zócalo, será el escenario donde decenas de dragones y figuras de león recorrerán el empedrado entre tambores, aplausos y miradas de asombro.

Más de 30 dragones y al menos seis leones desfilarán al ritmo de tambores, campanas y pasos coordinados, en un espectáculo que simboliza la llegada de buena fortuna, energía y renovación.

Año Nuevo Chino Este 2025 marca el inicio del año de la Serpiente de madera.

¿Qué actividades habrá en la celebración del Año Nuevo Chino 2026?

El desfile forma parte de un evento de entrada libre que no solo se limita al recorrido festivo. Una vez que el color y los ritmos terminen su curso por la calle, la celebración continúa dentro del Museo Nacional de las Culturas del Mundo (Moneda 13), donde habrá actividades para todas las edades: danzas, conferencias, talleres, demostraciones de artes marciales y hasta concursos de disfraces con premios.

Organizado por la Comunidad China de México, con el apoyo de la Embajada de China y del Centro Cultural de China en México, este desfile es una invitación abierta a acercarse, aprender y disfrutar, con respeto y curiosidad, las raíces profundas de una cultura milenaria que ahora camina por las calles del Centro Histórico.

Para aquellos interesados en participar más activamente, el concurso de disfraces ofrece incentivos atractivos como smarthphones. Cabe señalar que el registro de esta convocatoria concluye el 2 de febrero. Por lo que la energía de la celebración será palpable en cada rincón del evento gratuito.

En la Ciudad de México, fiesta y cultura se entrelazan con cada paso de dragón: de la tradición asiática a la vida urbana contemporánea, el desfile del Año Nuevo Chino es un evento cultural para chicos y grandes y, lo mejor de todo, es que la entrada es gratis.

¿Cuál es el significado del Año Nuevo Chino 2026?

De acuerdo con el calendario lunar, el Año Nuevo Chino inicia el 17 de febrero de 2026 y el ciclo durará hasta el 5 de febrero de 2027. Además, el animal representativo en el caballo de fuego. Por lo tanto, este inicio de año representa energía, libertad y pasión en la cultura china. Asimismo, simboliza el inicio de cosas nuevas y nuevas oportunidades y movimiento tanto personal como profesional.