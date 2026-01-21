Día Internacional del Mariachi: ¿por qué se conmemora este 21 de enero y cuál es su origen?

Día Internacional del Mariachi El Mariachi, género musical designado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es celebrado este 21 de enero a nivel internacional.

El mundo entero ha dirigido su interés a México durante décadas por múltiples razones: paisajes naturales e históricos, playas extensas o pueblos ‘mágicos’ de climas templados que atraen a la población extranjera de Europa, gastronomía vasta y singular, o incluso el calor hogareño de sus nativos y nativas.

Sin embargo, existe un elemento originario de la región occidental de México que se ha extendido al resto del mundo, consolidándose como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al transmitir valores y cultura más allá de las fronteras: El Mariachi.

Este 21 de enero está dedicado a celebrar uno de los íconos culturales más importantes de México, designado Día Internacional del Mariachi por parte del gremio de músicos mexicanos.

El origen del Mariachi y su impacto internacional

La icónica música de este tipo de agrupación tiene su origen en la región occidental de México, específicamente Cocula, Jalisco, durante la época en que los frailes españoles conocieron la música autóctona de los indios cocas y les denominaron ‘mariachi’.

El término usado tiene sus primeros registros alrededor del año 1850 y proviene del vocablo francés mariage (matrimonio), pues se dice que, durante la ocupación francesa en Jalisco, se contrataban músicos locales para amenizar las bodas.

Más adelante, a partir de 1930, los ritmos tradicionales de estos músicos se fusionaron con otros instrumentos como el violín y la guitarra. A su desarrollo musical, también fueron incluidos los repertorios de huapango, jarabe y corrido, dando por resultado el mariachi moderno como hoy lo conocemos... y como lo conoce el mundo entero.

A pesar de que estas agrupaciones estaban compuestas principalmente por hombres en sus inicios, la integración de mujeres a este oficio es más visible en los últimos años de su historia.

Los y las mariachi poseen una característica estética innigualable, vistiendo trajes de charro y sombreros largos, pantalones con botones o seguros de plata, corbata de moño, chaqueta y espuelas en los botines.

La influencia musical del mariachi no sólo ha viajado de Jalisco al resto de la República Mexicana, sino que se ha expandido más allá de las fronteras internacionales y resulta común escucharlo en diferentes regiones de Estados Unidos, Venezuela, Colombia, El Salvador, Italia, Francia y Japón, inclusive en Las Antillas y en África.

¿Cómo surgió el Día Internacional del Mariachi?

El mariachi y sus expresiones tradicionales se han transmitido de generación en generación, por lo que este género musical representa —y refuerza constantemente— el sentido de identidad y continuidad de sus comunidades portadoras en México y el extranjero.

¿Alguna vez has llevado o te han llevado serenata? En este día se celebra el Día Internacional del Mariachi.

Por esta razón, el gremio de músicos mexicanos decidió designar el 21 de enero de cada año como el Día Internacional del Mariachi, cuya primera conmemoración se dio en el año 2004 y se ha mantenido hasta el día de hoy.

De acuerdo con el gremio de músicos mexicanos, este día tiene por propósito reconocer las interpretaciones del mariachi como una expresión artística que transmite valores y fomenta el respeto hacia el patrimonio cultural de México.

UNESCO declaró al Mariachi Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Durante la sexta reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, celebrada en Bali, Indonesia, el día 27 de noviembre de 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura (UNESCO) reconoció al mariachi y sus expresiones como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

La UNESCO señaló a este agrupación y género como “una música tradicional y un elemento fundamental de la cultura mexicana, a través de la cual se transmiten valores, patrimonio, historia y diferentes lenguas indígenas”.

Además, también se destacaron las composiciones del género y la típica vestimenta con sus peculiares accesorios, denominando al mariachi como “ícono mundial”, un orgullo mexicano reconocido en todas las partes del mundo.