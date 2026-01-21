Panleucopenia felina: así debes cuidar a tu ‘michi’ de esta enfermedad mortal

Panleucopenia felina Las vacunas y los cuidados hogareños son las medidas más eficientes para evitar el contagio de esta enfermedad.

Los gatos son uno de los animales de compañía más comunes en los hogares de México y varias partes del mundo. Los ‘michis’ son conocidos por su enigmática actitud y su particular forma de mostrar afecto. Ahora, una falsa alerta ha encendido las alarmas de las personas que buscan proteger a sus amigos felinos de este peligro. Pero no te preocupes, esto es lo que tienes que saber para proteger a tu ser querido.

¿Qué es la panleucopenia felina y qué está pasando en el mundo?

La panleucopenia felina es una enfermedad viral grave y muy contagiosa que afecta a los gatos domésticos y a otras especies felinas. Está causada por un virus llamado parvovirus felino (FPV), que ataca principalmente el sistema digestivo y el sistema inmunológico de los felinos.

Este virus se replica rápidamente en las células que se dividen con frecuencia, como las del intestino y de la médula ósea, lugar donde se producen los glóbulos blancos. Al destruir estas células, el virus provoca una caída peligrosa de los glóbulos blancos, dejando al gato sin defensas para combatir infecciones.

En algunos medios se ha señalado que esta enfermedad se está propagando rápidamente en el mundo, generando así una alerta sanitaria para los felinos. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada ni respaldada por ninguna autoridad de salud veterinaria a pesar de que la enfermedad sí existe y puede poner en peligro la vida de tu gato.

¿Cuáles son los síntomas de la Panleucopenia felina?

La panleucopenia puede progresar muy rápido, especialmente en gatitos no vacunados o gatos con defensas bajas. Los síntomas más frecuentes son:

Fiebre

Pérdida del apetito

Vómitos

Diarrea

Deshidratación

¿Cómo cuidar a tu gato de la Panleucopenia felina?

Si también escuchaste las noticias sobre esta supuesta alerta, debes saber que la enfermedad se conoce desde hace años y que existen métodos seguros y eficientes para proteger a tu ‘michi’.

Lo principal es acudir a tu centro veterinario más cercano y asegurarte que tu amigo felino cuente con su esquema de vacunación completo. De esta forma, estará altamente protegido ante esta enfermedad.

Otra recomendación es no dejar que salgan de casa de forma constante, ya que podrían contagiarse de algún animal callejero que no esté vacunado y ya porte esta enfermedad. También, se recomienda mantenerlos alejados de refugios animales debido a que varios de los rescatados suelen no tener sus vacunas o heridas con riesgo de infección.