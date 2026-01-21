Supernova Genesis 2026: cartelera completa confirmada y rival de Alana Flores (Ticket Master)

Tras días de especulación, quedó confirmada la cartelera completa de Supernova Genesis 2026, la segunda edición del evento de entretenimiento deportivo enfocado en el boxeo amateur.

El espectáculo, que combina combates en el ring con shows musicales, pensado para audiencias jóvenes y el entorno digital, reunirá a creadores de contenido, artistas e influencers en la Arena Ciudad de México este domingo 26 de abril.

Supernova Genesis 2026: ¿quién será la rival de Alana Flores?

Una de las figuras principales de la noche será Alana Flores, la influencer invicta que buscará su quinto cinturón. Tras varias especulaciones sobre su posible rival, se confirmó que enfrentará a una boxeadora de su misma complexión: Samadhi Zendejas.

Samadhi Zendejas es una actriz mexicana reconocida por sus papeles protagónicos en telenovelas como Mariposa de Barrio, donde interpretó a una joven Jenni Rivera, y Vuelve a mí, producciones con las que alcanzó proyección internacional.

Ambas se enfrentarán este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, con Alana llegando respaldada por cuatro victorias consecutivas en uno de los combates más esperados del evento.

Supernova Genesis 2026: cartelera completa

Luego de una gran expectativa, fue este miércoles 21 de enero cuando se reveló oficialmente la cartelera completa de Supernova Genesis 2026.

La información de los combates fue liberada, confirmando la participación de influencers, streamers y figuras del entretenimiento que subirán al cuadrilátero con los guantes puestos.

El evento dará inicio a las 7:00 pm (tiempo del centro de México) este domingo 26 de abril, y la cartelera oficial queda de la siguiente manera:

Milica vs. Ari Geli

Elabraham vs. Nando

Lupita Villalobos vs. Kim Shantal

Mario Bautista vs. Aaron Mercury

Alana Flores vs. Samadhi Zendejas

Lonche de Huevito vs. Willito

Además de Alana Flores como figura central, personalidades como Mario Bautista tendrán una participación especial en combate, mientras que Juan Guarnizo, pareja de Ari Game Plays, fungirá como host oficial del evento.