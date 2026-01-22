Cha Eun Woo, cantante de ASTRO, está en problemas legales: ¿De qué se le acusa? El cantante y actor surcoreano podría estar enfrentando problemas legales, derivando en una multa de hasta 20 mil millones de wones (@eunwo.o_c)

El cantante de K-pop y actor surcoreano Cha Eun Woo podría estar enfrentando problemas legales, derivando en una multa de hasta 20 mil millones de wones.

El reconocido integrante del grupo de K-pop ASTRO, quien también ha participado en dramas como “True Beauty” y “La Belleza de Gangnam”, está siendo investigado por autoridades coreanas por posible evasión fiscal.

¿De qué está siendo acusado Cha Eun Woo?

De acuerdo con diferentes medios de Corea del Sur, la Oficina Regional de Impuestos de Seúl se encuentra investigando a Cha Eun Woo por posible evasión fiscal por un valor de 20 mil millones de wones, lo que equivale a alrededor de $13,6 millones de dólares.

Esto después de una investigación exhaustiva que la División de Investigación 4 de la Oficina Regional de Impuestos de Seúl le realizó al actor coreano en julio de 2025.

Tras la auditoría realizada, las autoridades coreanas determinaron que Cha Eun Woo debía impuestos adicionales por evasión fiscal, debido a una empresa a nombre de la madre del cantante.

Según lo informado, la empresa de la madre de Cha Eun Woo mantenía contratos de servicio entre el cantante y la agencia Fantagio, por lo que las ganancias del cantante se dividían entre este, la agencia y la empresa de la madre.

No obstante, las autoridades determinaron que la empresa de la madre de Cha Eun Woo no había prestado ningún servicio durante el tiempo de los contratos, por lo que se le consideró una “empresa fantasma”, la cual fue utilizada para reducir el impuesto sobre la renta que se adeudaba.

Ante esto, la agencia representante de Cha Eun Woo, Fantagio, fue multada con 8.200 millones de wones por emitir facturas fiscales falsas hacia la empresa fantasma en 2025. Mientras que la madre y el cantante de ASTRO fueron citados a declarar.

Sobre las acusaciones, la agencia Fantagio, en representación del artista, mencionó que continúan las investigaciones en curso y que tanto Cha Eun Woo como su madre se encuentran colaborando con las autoridades para esclarecer el asunto.

“Este asunto aún no ha sido resuelto ni notificado definitivamente, y planeamos explicar activamente nuestra posición a través de procedimientos legales respecto a las cuestiones de interpretación y aplicación legal”, fue parte de lo expresado sobre la situación por Fantagio en un comunicado.

Por su parte, actualmente Cha Eun Woo se encuentra realizando su servicio militar obligatorio, el cual inició en julio de 2025 y se espera que finalice hasta 2027, por lo que no tiene alguna actividad programada durante ese tiempo.