Exatlón México, La Villa 360: ¿quién gana hoy jueves 22 de enero?

Este jueves 22 de enero, Exatlón México vuelve a encender la competencia con la esperada Batalla por La Villa 360, uno de los duelos más importantes de la semana, ya que define qué equipo tendrá mejores condiciones para descansar y recuperarse.

Como ya es costumbre, horas antes de la transmisión comenzaron a surgir rumores y especulaciones sobre el posible resultado.

¿Qué se juega en La Villa 360?

Ganar La Villa 360 no implica un premio en efectivo, pero sí representa una ventaja clave dentro de la competencia. El equipo ganador obtiene acceso a un espacio más cómodo, con mejores camas e instalaciones, mientras que el perdedor debe conformarse con la barraca.

Esta diferencia suele influir en el rendimiento físico y mental de los atletas en los días siguientes.

¿Qué equipo tendría ventaja hoy?

De acuerdo con información que circula entre seguidores del programa y portales especializados, el equipo Rojo aparece como favorito para quedarse con La Villa 360 en el episodio de hoy. Su desempeño reciente en los circuitos y pruebas ha sido más sólido, lo que les da mayores probabilidades.

Sin embargo, hasta que el programa se transmita, no hay un resultado confirmado, por lo que cualquier giro puede cambiar el destino de la competencia.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy?

El episodio de este jueves se transmite por:

Canal: Azteca Uno

Azteca Uno Horario: 20:30 horas (tiempo del centro de México)

Ahí se sabrá finalmente quién gana La Villa 360 y qué equipo se queda con la ventaja.