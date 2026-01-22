Un pato mexicano, un migrante y un regreso imposible de olvidar a Venezuela Una pata llamada Filomena acompaña al migrante Luis Miguel en su regreso a Venezuela (@VPITV)

Una pata mexicana llamada Filomena acompaña al migrante Luis Miguel en su regreso a Venezuela; conoce la historia completa de ambos.

Luis Miguel es una persona en situación de migración que se encuentra en Miramar, Panamá, esperando una embarcación humanitaria que lo acerque a Colombia en su regreso a Venezuela junto a su pata llamada Filomena, la cual lo ha acompañado desde México.

¿Cómo conoció Luis Miguel a Filomena?

Luis Miguel conoció a Filomena hace tres años cuando la pata tenía tan solo 6 meses de edad, mientras trabajaba durante su estadía en México, según le contó al canal de televisión VPItv.

Durante ese tiempo, Luis Miguel se fue encariñando con Filomena hasta que su patrón decidió regalársela. Aunque menciona que en un primer instante pensaba matarla, cuenta que cuando le abrió la puerta y la pata se dirigió a él, decidió conservarla.

“El señor decidió que si la quería, porque no tenían tiempo para ella, pues. Y yo le dije que sí. (...) Después me dijo que si la quería matar. Y le dije que sí, que yo sabía matar a los animales (...) En el momento que yo agarré, que abrí la puertica, ella salió corriendo para donde estaba yo. Yo le dije al señor que no, que no la iba a matar. Que me iba a quedar con la pata”.

Tras esa decisión, Luis Miguel y Filomena han permanecido juntos durante todo el camino de regreso a Venezuela, después de que este decidiera regresar a su país.

No obstante, a lo largo del camino han enfrentado diferentes trabas, como que Luis Miguel fuera detenido porque Filomena no cuenta con papeles sanitarios o permisos, siendo que en una ocasión fuera arrestado en Guatemala en un autobús.

“Hemos tenido muchos tropiezos con la policía, con los buses. Estuvimos presos, nos dejaron presos en Guatemala”. Fue parte de lo mencionado.

A partir de que fue arrestado, Luis Miguel decidió concluir su ruta a pie para no volver a tener inconvenientes. No obstante, actualmente se encuentra en Panamá esperando una embarcación humanitaria y que Filomena se recupere, pues tiene herida una pata debido a que un perro la mordió.