Crocs de Lego: fecha de lanzamiento, precios y cuándo estarán disponibles en México

LEGO x Crocs La esperada colaboración LEGO x Crocs finalmente reveló los diseños oficiales de su colección, siendo el primer lanzamiento de varios en su asociación firmada.

Grupo LEGO y Crocs, dos marcas que representan la creatividad y originalidad en el mercado contemporáneo, anunciaron una colaboración que promete llevar la autoexpresión de sus clientes a un nivel mayor con el lanzamiento de esta nueva peculiar colección.

Sin embargo, el trabajo conjunto entre las dos marcas no se limitará únicamente a una colaboración limitada, sino que han firmado un acuerdo por años con el propósito de nutrir a las comunidades con pasión por la diversión, personalización y la creatividad sin límites.

LEGO x Crocs: la alianza que celebra la creatividad audaz

Este viernes 23 de enero, Grupo LEGO anunció una asociación global de varios años con la marca Crocs, reuniendo así a dos íconos de la autoexpresión y originalidad, quienes se proponen construir un nuevo mundo de creatividad que celebrará infinitas maneras de destacar y romper moldes.

“El Grupo LEGO y Crocs se han unido para celebrar la creatividad audaz y sin complejos de las personas”, declaró Satwik Saraswati, Director de Licencias, Diseño de Línea Extendida y Colaboraciones del Grupo LEGO, añadiendo que la misión común de ambas marcas es fomentar el orgullo de la autoexpresión.

Para inaugurar esta colaboración, LEGO y Crocs presentaron una nueva y original silueta de calzado, inspirada en el diseño de las piezas de lego, por lo que lleva por nombre Zueco LEGO Brick y estará disponible para clientes este 2026.

Zueco LEGO Brick: diseño y disponibilidad

El Zueco LEGO Brick es el primero de varios lanzamientos de productos que las dos icónicas marcas han planeado para este año.

New look at the wearable LEGO crocs.



Will cost $150 pic.twitter.com/OtVb70vcPt — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 23, 2026

Cada par coleccionable de este diseño presenta cuatro tacos con el logotipo de LEGO estampado y una innovadora suela exterior con forma de ladrillo, además de que estará acompañado de una minifigura LEGO con cuatro pares de sus propios zapatos Crocs en miniatura, para que el público fanático los lleven adondequiera que su creatividad los lleve.

Zueco LEGO Brick, siendo el primero de varios productos por venir en la asociación LEGO x Crocs, estará disponible a partir del 16 de febrero a nivel mundial, y podrán adquirirse tanto en tiendas Crocs como a través del sitio oficial de LEGO.

¿Cuál será el costo de los Zueco Lego Brick en México?

Debido a que el lanzamiento será a nivel internacional, México está incluido en los países que podrán acceder a la colección Crocs de LEGO desde el 16 de febrero del año presente, fecha oficial anunciada por las marcas.

De acuerdo con la página oficial de LEGO, este innovador diseño tendrá un costo de $149 dólares, lo que rondaría aproximadamente los $2,600 - $3,000 pesos mexicanos.

Las marcas añadieron en su anuncio que “el ADN icónico de Crocs y el Sistema en Juego del Grupo LEGO son lienzos en blanco para la creatividad” por lo que invitan conjuntamente al público a experimentar sin complejos.

“No hay una forma incorrecta de crear tu look Crocs x LEGO: solo infinitas oportunidades para expresarte”, declararon.