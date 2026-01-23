Estos son los mejores cacahuates japoneses para tu cuerpo, según Profeco

Cacahuate japonés Un estudio reciente de la Procuraduría General del Consumidor señala el mejor balance nutrimental de las marcas más populares de esta botana

El cacahuate japonés (que de hecho, es de origen mexicano) es una de las botanas favoritas de las y los mexicanos. Ya sea para acompañar alguna reunión, ver un partido en la sala o simplemente para ser un snack, se trata de una opción que le gusta a la mayoría y que es muy fácil de encontrar en cualquier “tiendita”. Sin embargo, no todos son lo que parecen ni te informan correctamente sus detalles nutrimentales. Si tú también eres fan de estos cacahuates en esta preparación, esto es lo que necesitas saber.

Estudio de Profeco analiza los cachautes japoneses

El estudio, realizado entre julio y septiembre de 2025, revisó productos comercializados en distintas ciudades del país para verificar su calidad, composición y veracidad de la información al consumidor. En el caso de los cacahuates japoneses, se encontró una amplia variación en denominaciones, debido a que este tipo de botana no cuenta con una regulación específica sobre su nombre comercial. No obstante, todos debían cumplir con la NOM-051 en materia de etiquetado y con límites de seguridad como la tendencia a la rancidez, cuyo máximo permitido es de 70 miliequivalentes por kilogramo.

Los resultados muestran que varios productos presentan altos niveles de sodio y azúcares, e incluso inconsistencias entre lo declarado en la etiqueta y el contenido real, lo que derivó en observaciones por incumplimiento normativo. Sin embargo, también se identificaron opciones con mejor balance nutrimental, menor oxidación de grasas y mayor confiabilidad en su información comercial.

¿Cuál es el mejor cacahuate japonés según Profeco?

Ahora, para sorpresa de muchos, el mejor cacahuate no sería uno de los más populares, sino la marca “Nature Sun”, destacando principalmente por ser el que contiene menor porcentaje de grasa, menor cantidad de sodio y ser también el más bajo en azúcares. Además su nivel de tendencia a hacerse rancio también se mantiene como uno de los más bajos, destacando así por ser el que tiene un menor impacto negativo en tu salud.

Cacahuates japoneses Nature Sun resultó ser la mejor balanceada y evaluada tras el estudio. (Juan Carlos Navarro)

En contra parte, marcas como Great Value, Selecto brand y Snack Club fueron señaladas por tener más sodio del que reportaron en su etiqueta de información nutrimental.