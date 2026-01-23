Exatlón México, la Supervivencia: ¿Quién gana la medalla especial hoy 23 de enero?

Este jueves 23 de enero, Exatlón México vuelve a subir la intensidad con la Batalla por la Supervivencia, una prueba que puede cambiarle el ánimo (y el destino) a cualquier equipo dentro del reality.

Como ya es costumbre, desde horas antes del programa las redes sociales se llenaron de filtraciones sobre quién podría llevarse la victoria, aunque hasta ahora no hay nada confirmado por la producción.

¿Quién se llevaría la Supervivencia hoy?

De acuerdo con versiones que circulan en sitios especializados y redes sociales, el equipo Azul sería el que se lleve la victoria en la Supervivencia de este 23 de enero.

Estas filtraciones han llamado la atención porque los Azules no venían en su mejor racha, por lo que un triunfo representaría un respiro importante dentro de la competencia.

La intensidad entre los atletas aumenta cuando se acerca la Batalla #PorLaSupervivencia y alguno quedará instalado en el Duelo de Eliminación. 🔴🔵🔥



¡No te pierdas #ExatlónMéxico 💚 Lunes a viernes 🕣 8:30 PM, domingos 🕖 8:00 PM. por Azteca UNO! 📺 pic.twitter.com/0ym1M3uSor — Exatlón México (@ExatlonMx) January 23, 2026

¿Por qué es tan importante ganar esta prueba?

No es cualquier competencia. El equipo que gana la Supervivencia evita mandar atletas al Duelo de Eliminación, lo que significa menos presión y una ventaja clave para cerrar la semana.