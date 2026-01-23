Resultados Melate, Revancha y Revanchita 23 de enero 2026: números ganadores del sorteo 4165

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 23 de enero (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4165 se celebra este viernes 23 de enero de 2026 con una expectativa poco habitual por la bolsa acumulada. Los participantes se mantienen pendientes de los resultados y números ganadores para revisar si coincide con sus boletos adquiridos.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4165?

La bolsa acumulada del Melate 4165 alcanzó los 421.7 millones de pesos, una cifra que explica el notable aumento en la participación.

La ausencia de un ganador absoluto en sorteos previos permitió que el premio creciera de manera sostenida hasta superar el umbral que suele detonar un interés masivo. Cuando el acumulado rebasa los 400 millones de pesos, el sorteo deja de ser un evento rutinario y se convierte en una cita nacional para quienes buscan un cambio radical de fortuna.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4165

La Lotería Nacional transmite en vivo el sorteo Melate 4165 a través de su canal institucional de YouTube.

Una vez concluido el evento, la grabación completa queda disponible para consulta, lo que permite a los jugadores revisar con detalle los números ganadores de Melate, Revancha y Revanchita y despejar cualquier duda sobre el desarrollo del sorteo.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4165?

El sorteo Melate 4165 se realiza a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

Cada participante elige entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional que determina premios secundarios. Con un solo boleto, el jugador participa de manera automática en Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de obtener algún premio en una misma jugada.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4165?

Los resultados oficiales del Melate 4165 pueden consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados. La plataforma digital cuenta con un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto y confirmar de inmediato si resultó ganadora.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo base para jugar Melate es de 15 pesos. La modalidad Revancha tiene un costo adicional de 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos más. Al elegir las tres opciones, la apuesta total es de 30 pesos.