¿Te mudarías a Rusia? El gobierno de Putin lanza iniciativa migratoria para atraer talento Conoce cuáles son los requisitos para poder mudarte a Rusia a través del programa de repatriación para profesionales extranjeros (Unsplash y Pixabay)

Si te has preguntado cómo sería vivir en Rusia, esta puede ser tu oportunidad para vivirlo en carne propia, pues la Cancillería de Rusia ha publicado una convocatoria para atraer talento internacional a su país. Aquí te decimos qué es lo que necesitas.

El programa de repatriación es una iniciativa migratoria que tiene como objetivo atraer talentos globales, a través de un apoyo de traslado para residencia permanente de extranjeros y apátridas para quienes deseen contribuir con sus habilidades y conocimientos en Rusia.

Por lo que, si te interesa ser una de esas personas que tendrán la oportunidad de vivir de manera permanente en Rusia, aquí te decimos todo lo que necesitas saber para poder aplicar.

¿En qué consiste la nueva iniciativa para atraer extranjeros a Rusia?

El Decreto Presidencial No. 883 emitido el 12 de diciembre de 2025, es el primer programa migratorio de Rusia dedicado a atraer talento extranjero al país.

A partir del 15 de abril de 2026, cualquier ciudadano de cualquier país podrá solicitar el estatus de “impatriado” si desea trasladarse a residir de manera permanente a Rusia, posee habilidades o talentos únicos y está dispuesto a contribuir a la economía rusa.

Con este programa podrás tener procedimientos migratorios acelerados, además de obtener el permiso de residencia temporal sin cuotas ni exámenes, además del acceso directo a un permiso de residencia permanente.

¿Qué ofrece Rusia al talento internacional?

Una de las ventajas para las personas que deseen migrar a Rusia a través de esta iniciativa son las facilidades en trámites migratorios que podrán obtener:

Permiso de Residencia Temporal: Bajo esta modalidad podrán tener hasta 311 días sin tener que pagar una cuota o presentar el examen de lengua rusa.

Bajo esta modalidad podrán tener hasta 311 días sin tener que pagar una cuota o presentar el examen de lengua rusa. Permiso de Residencia Permanente: Con el Decreto Presidencial No. 883 podrás obtener este permiso 30 días después de aprobar el examen.

Además de las facilidades en trámites migratorios y el permiso de residencia permanente, el Gobierno de Rusia les ofrece a aquellas personas que se muden a este país a través de esta iniciativa migratoria apoyo integral e integración cómoda, acompañándolas en la planificación y adaptación al país.

Asimismo, los cónyuges, padres e hijos (incluidos adoptados o bajo tutela) pueden trasladarse junto con el repatriado.

¿Quiénes pueden aplicar a esta nueva iniciativa migratoria rusa?

De acuerdo con la convocatoria, podrán ser reconocidos como impatriados aquellos extranjeros que cumplan con alguno de los siguientes perfiles:

Académico: con logros en ámbito científico y tecnológico.

con logros en ámbito científico y tecnológico. Especialista de una profesión única , cualificación o habilidades únicas.

, cualificación o habilidades únicas. Empresario con unos ingresos de al menos 10 millones de rublos rusos ( aproximadamente 2 millones 264 mil pesos mexicanos ) en determinados sectores de la economía.

con unos ingresos de al menos 10 millones de rublos rusos ( ) en determinados sectores de la economía. Estudiante talentoso con logros académicos destacados.

con logros académicos destacados. Una persona que haya contribuido a la capacidad de defensa y la seguridad de Rusia.

de Rusia. Representante de las industrias creativas .

. Deportista de alto rendimiento.

Si cumples con estos requisitos, solo tendrás que someter tu solicitud al operador del programa y el Ministerio de Asuntos Internos de Rusia, a través de diferentes etapas, deberá aprobarla.