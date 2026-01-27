¿De qué murió María Joaquina Mendoza? Fallece conductora de VOS TV a los 23 años

Muere María Joaquina Mnedoza a los 23 años Especial

La industria de la televisión y el entretenimiento se encuentra de luto una vez más, debido al sensible fallecimiento de la conductora de televisión María Joaquina Méndoza. Una noticia que ha tomado por sorpresa el mundo de la farándula y que deja hoy un hueco en los programas en los que participó.

¿De qué murió María Joaquina Mendoza?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento de la conductora. No obstante, esta información ya fue confirmada, ya que la televisora para la que trabajaba dio a conocer la noticia.

Asimismo, familiares y amigos publicaron post e historias en la red social Instagram en los que dan el último adiós a la joven presentadora.

¿Para qué televisora trabajaba María Joaquina Mendoza?

De acuerdo con información oficial, María Joaquina Mendoza trabajaba para la televisora VOS TV de Nicaragua, misma que señaló que la conductora titular del programa "De Sol a Sol“, falleció a los 23 años de edad.

“VOS TV expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de María Joaquina Mendoza Bonilla, quien formó parte de esta casa televisiva como presentadora de la revista De Sol a Sol”, señaló la televisora en su comunicado.

El mensaje conmovió a miles de internautas, pues en él la describían como una persona alegre y entregada a sus pasiones:

“La recordamos como una persona alegre, comprometida y cercana, cualidades que marcaron su paso por nuestras pantallas y dejaron huella en el equipo que compartió con ella día a día”.

¿Quién era María Joaquina Mendoza?

María Joaquina Mendoza fue una famosa conductora de televisión, modelo y creadora de contenido, que inició su carrera en las pasarelas para posteriormente saltar a la pantalla chica como conductora.