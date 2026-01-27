Exatlón México, Duelo de los Enigmas: ¿Quién gana hoy 27 de enero?

Este martes 27 de enero, Exatlón México vivirá uno de sus enfrentamientos más esperados con la disputa del Duelo de los Enigmas, una competencia que pone a prueba no solo la resistencia de los atletas, sino también su capacidad para resolver acertijos bajo presión.

Como ya es costumbre, el duelo promete intensidad, estrategia y momentos decisivos que pueden cambiar el rumbo de la competencia.

¿Qué es el Duelo de los Enigmas?

El Duelo de los Enigmas es una prueba especial en la que los participantes deben completar circuitos físicos y, al final, resolver retos mentales. El equipo que logre hacerlo en menos tiempo obtiene una ventaja importante dentro del juego, ya sea estratégica o competitiva.

Este tipo de duelo suele marcar diferencias, sobre todo en etapas avanzadas del reality.

¿Quién llega como favorito hoy?

De acuerdo con el desempeño mostrado en días recientes, el Equipo Rojo parte como ligero favorito, ya que ha mostrado mayor consistencia y mejores resultados en las últimas competencias. Sin embargo, los Azules no están descartados, ya que han demostrado en otras ocasiones que pueden dar la sorpresa cuando se trata de pruebas mentales.

Hasta el momento no hay un ganador confirmado, por lo que todo se definirá durante la transmisión de esta noche.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy?

• Canal: Azteca Uno

• Horario: 20:30 horas (tiempo del centro de México)

• Streaming: TV Azteca en Vivo y sitio oficial de TV Azteca

Lo que está en juego esta noche

Más allá del triunfo del día, el Duelo de los Enigmas puede otorgar ventajas clave para los próximos circuitos, por lo que ambos equipos saldrán con todo para quedarse con la victoria