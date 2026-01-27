Levi’s y Jordan Brand reinventan las Air Jordan 3: así es la colección y dónde comprarla

Levi's® x Jordan

La relación entre Levi’s y Jordan Brand suma un nuevo capítulo con una colección que celebra la historia compartida entre el baloncesto, la moda urbana y la autoexpresión cotidiana. En esta ocasión, la colaboración gira en torno a las Air Jordan 3, una de las siluetas más influyentes del universo sneaker, acompañadas por una serie de prendas que retoman el ADN del denim como símbolo de identidad, resistencia y estilo atemporal.

Más que una alianza comercial, esta propuesta funciona como un manifiesto cultural. Ambas marcas coinciden en una visión donde la grandeza no se limita a las canchas o a los escenarios, sino que se construye día a día desde la calle, en comunidades creativas que han adoptado tanto a Levi’s como a Jordan Brand como emblemas de autenticidad.

Air Jordan 3: denim, herencia y reinterpretación

El eje central de la colección son cuatro versiones distintas de las Air Jordan 3, una silueta que marcó un antes y un después en la historia del calzado deportivo. Cada edición presenta variaciones en colores, acabados y texturas, pero todas comparten un mismo lenguaje visual: la integración del denim como material protagonista, reinterpretado desde una óptica contemporánea.

Las sneakers conservan elementos clave que remiten a ambas casas. El icónico Jumpman se mantiene como sello del legado de Michael Jordan, mientras que el Red Tab de Levi’s aparece como un guiño directo a la tradición del denim que ha acompañado a generaciones enteras. Esta convivencia de símbolos refuerza la idea de que se trata de dos universos distintos que dialogan desde un terreno común.

El resultado no busca solo atraer a coleccionistas, sino también a quienes entienden el sneaker como una extensión de su identidad personal. Las Air Jordan 3 de esta colaboración no se plantean como un objeto de lujo inalcanzable, sino como una pieza que conecta con la cotidianidad de la cultura urbana, donde el calzado es parte del lenguaje con el que se habita la ciudad.

Una colección que conecta moda, deporte y calle

Más allá del calzado, la colaboración se expande a nueve prendas de vestir que refuerzan el vínculo entre moda y deporte. Camisetas, sobrecamisas, chaquetas y jerseys de inspiración basquetbolera conforman una línea que mezcla detalles vintage, referencias de archivo y un diseño pensado para el uso diario.

La pieza más destacada es la Pinnacle Varsity Jacket, una chamarra varsity concebida como el corazón de la colección. Confeccionada con cuerpo de lana Melton, mangas de cuero y un forro satinado acolchado, esta prenda incorpora gráficos históricos de ambas marcas. Entre ellos sobresale un parche que muestra a un vaquero montando un toro, una imagen que funciona como metáfora del espíritu competitivo y del legado de Michael Jordan en Chicago.

El resto de las prendas mantiene esa misma lógica: siluetas clásicas reinterpretadas con materiales de alta calidad y una estética que no depende de tendencias pasajeras. El denim aparece como hilo conductor, reafirmando su papel como tejido emblemático de la cultura obrera y urbana que Levi’s ha representado durante más de un siglo.

Esta propuesta dialoga con distintas subculturas: desde el skate y la música, hasta el activismo y el deporte. Es una colección pensada para quienes ven en la ropa una forma de posicionarse en el mundo, no solo de vestirse.

Una campaña y una historia que refuerzan la colaboración

La campaña que acompaña el lanzamiento refuerza el mensaje de comunidad y autenticidad. Dirigida por el creativo Cam Hicks, reúne a figuras de distintos ámbitos creativos como el cineasta Spike Lee, la artista Rio Amor, el skater Josh Velez y el bucket drummer Jay Wright. Este cruce de perfiles subraya la idea de que la grandeza surge del intercambio entre disciplinas y experiencias.

El lema «La grandeza atrae la grandeza» funciona como declaración de principios. La campaña no se enfoca en individuos aislados, sino en escenarios colectivos: parques, canchas, espacios donde la música, el juego y la convivencia se entrelazan con la estética del basket y la cultura callejera. Las imágenes y videos transmiten una narrativa donde el estilo nace del uso, del tiempo compartido y de la pasión por lo que se hace.

Esta colaboración no surge de la nada. La relación entre Levi’s y Jordan Brand tiene antecedentes clave. En 2008, ambas marcas sorprendieron con las Levi’s x Air Jordan 1 “23/501”, una propuesta pionera que llevó el denim a una silueta legendaria. Diez años después, en 2018, regresaron con un pack de Air Jordan 4 en denim que se convirtió en objeto de culto entre coleccionistas. Ahora, con las Air Jordan 3, la alianza se consolida como una de las más consistentes dentro del streetwear contemporáneo.

La colección Levi’s x Jordan Brand llegará de manera escalonada a distintos mercados y estará disponible tanto en tiendas seleccionadas como a través de los canales digitales de Levi’s®. Con esta nueva entrega, ambas marcas confirman que su vínculo va más allá de la nostalgia: es una conversación viva entre pasado y presente, entre deporte, moda y cultura urbana.