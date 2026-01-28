Exatlón México, La Batalla Colosal: ¿Quién ganará hoy 28 de enero la recompensa?

Este miércoles 28 de enero, Exatlón México vive una nueva Batalla Colosal, una prueba clave donde los equipos rojos y azules se disputan una recompensa especial que puede marcar el ánimo y el rendimiento rumbo a la recta final del reality.

La expectativa es alta, sobre todo por lo ocurrido en programa de ayer, donde la balanza empezó a inclinarse y aumentó la rivalidad entre ambos equipos.

¿Qué pasó ayer en Exatlón México?

En el episodio del martes 27 de enero, los atletas se enfrentaron en el Duelo de los Enigmas, una competencia que dejó resultados importantes. El equipo Azul logró imponerse con autoridad, llevándose la victoria y recuperando confianza tras días complicados.

Además, Jerry Lizárraga destacó al ganar uno de los enfrentamientos individuales, lo que le permitió sumar una ventaja clave dentro del draft varonil y mantenerse con vida en la competencia. Este triunfo individual fue uno de los momentos más comentados del programa.

¡Felicidades, Equipo Azul! 🔵👏 Después de una gran batalla y un marcador abismal, les toca enfrentar a la suerte. 🤩🙌 #ExatlónMéxico 💚 Lunes a viernes 🕣 8:30 PM, domingos 🕖 8:00 PM, por #AztecaUNO. 📺 pic.twitter.com/COilzOiTHL — Exatlón México (@ExatlonMx) January 28, 2026

¿Quién ganaría la Batalla Colosal hoy?

De acuerdo con rumores en redes sociales, el equipo Rojo parte como ligero favorito para quedarse con la Batalla Colosal de este 28 de enero, gracias a su fortaleza física en circuitos largos y de alta exigencia.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México hoy?

La Batalla Colosal se transmite hoy a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Azteca Uno y en las plataformas digitales de TV Azteca.