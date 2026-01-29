Mundial 2026: Dormir 3 noches en CDMX ya cuesta hasta $174,000; los precios se salen de control Se acerca la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca y los precios de alojamiento en la CDMX se han disparado, llegando a los $174 mil pesos (Unsplash y FIFA)

Se acerca la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca y los precios de alojamiento en la CDMX se han disparado alcanzando cifras de hasta los $174 mil pesos.

La inauguración del Mundial 2026 se llevará a cabo en la CDMX el próximo 11 de junio y aunque este hecho pueda emocionar a fanáticos del fútbol, las implicaciones de este evento van más allá de los partidos, alcanzando aspectos como los costos de alojamiento.

Y es que en plataformas de hospedaje como Airbnb, la estancia de tan solo tres noches en la CDMX durante las fechas de la Copa del Mundo 2026 los precios se encuentran rondando entre los 27 mil y 174 mil pesos en zonas cercanas al Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte.

Estos precios contrastan con los regulares en otras fechas ajenas al Mundial, que se suelen ubicar entre los $3,000 y $4,000 pesos por tres noches en zonas céntricas.

Esto se suma al constante aumento de precios en la CDMX, así como en otras ciudades del país, ocasionados por el problema de gentrificación al que se enfrenta México y otros países.

Sin embargo, la Ciudad de México no es la única que se ha visto afectada por el fenómeno de la FIFA, pues en ciudades de Estados Unidos también se ha reportado el alza de precios en hospedaje llegando a costar hasta $17 mil dólares (aproximadamente $292,000 pesos mexicanos) por un fin de semana.

Esto ha reavivado las discusiones sobre quién puede acceder a este tipo de eventos y para quiénes realmente está pensado, además del cuestionamiento sobre si el aumento de los precios se debe únicamente a la alta demanda.

¿Cuánto costará asistir a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca?

Por lo que, si en tus planes se encontraba asistir a la inauguración del Mundial 2026 que se llevará a cabo en el Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca, esto es lo que deberás considerar para armar tu presupuesto: