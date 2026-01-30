¿Cómo está Bruce Willis? La esposa del actor habla de su estado de salud actual (Agencia EFE)

Bruce Willis fue diagnosticado inicialmente con afasia en 2022 y posteriormente con demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad que afecta gradualmente el cerebro y cambia la manera en que una persona piensa, habla y se relaciona con su entorno.

Su esposa, Emma Heming Willis, explicó en una entrevista que su esposo no es consciente de que padece esta enfermedad, ya que su cerebro no reconoce el diagnóstico debido a una condición llamada anosognosia, común en personas con ciertas formas de demencia, de acuerdo a Rolling Stone en español.

Esta falta de conciencia no se debe a negación, sino a la forma en que la demencia altera el cerebro. Emma aseguró que para ella es “una bendición y una maldición” que Bruce no conecte los síntomas con una enfermedad y que, aunque su forma de interactuar con la familia es diferente.





Así vive Bruce Willis con DFT, según su esposa Emma Heming

La esposa de Bruce Willis también detalló cómo su familia ha aprendido a adaptarse al avance de la demencia frontotemporal. A pesar de las dificultades, Bruce sigue “muy presente en su cuerpo” y reconoce a su esposa y a sus hijas, aunque su manera de comunicarse y conectarse ha cambiado con el tiempo.

Este proceso de adaptación ha sido fundamental para mantener la relación familiar en medio de la enfermedad.

Emma explicó que la familia ha buscado nuevas formas de comunicarse y compartir momentos significativos, incluso si no es como antes. Adaptarse a esta realidad ha sido parte de su día a día, y ella valora esos momentos distintos de conexión emocional con Bruce y sus seres queridos.





Lo que Emma Heming reveló sobre la salud integral de Bruce Willis

Aunque la demencia afecta la cognición de Bruce Willis, su esposa también ha hablado sobre su estado físico general y la manera en que han enfocado su bienestar integral.

En entrevistas previas, Emma mencionó que Bruce se mantiene físicamente activo y con buena salud corporal, a pesar de los retos del lenguaje y cognitivos, y que han encontrado nuevas formas de comunicarse como familia.

Además, la familia ha enfrentado decisiones complejas —incluidos ajustes en su vida cotidiana y cuidados especializados— mientras buscan garantizar la seguridad y la calidad de vida de Bruce.

Emma ha destacado que estos cambios no son fáciles, pero forman parte de un proceso en el que cada día implica amor, adaptación y significado familiar.