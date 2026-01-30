¿Qué alimentos sí y cuáles no deben guardarse en el refrigerador? Esta es la guía definitiva para no echarlos a perder

Guardar la comida en el refrigerador parece lo más lógico para conservar los alimentos en buen estado. Abrimos la bolsa después de ir al mercado o al súper y casi todo termina en el refri sin pensarlo. Pero no a todo le hace bien el frío.

Existen alimentos que se dañan más rápido, pierden sabor o cambian su textura cuando se refrigeran, motivo por el cual traemos para ti una guía clara, práctica y fácil para cuidar tu comida: te diremos qué alimentos sí van en el refrigerador y cuáles no.

Alimentos que SÍ deben guardarse en el refrigerador

Estos productos necesitan frío para mantenerse seguros, frescos y libres de bacterias:

Carnes, pescados y mariscos

La carne cruda, el pollo, el pescado y los mariscos deben refrigerarse e incluso congelarse inmediatamente. El frío frena el crecimiento de bacterias peligrosas y evita intoxicaciones alimentarias.

Tip: consérvalos en recipientes herméticos y colócalos en la parte más fría del refri

Lácteos y derivados

La leche, el yogur, el queso y la crema sí van directo al refrigerador. Dejarlos fuera reduce su vida útil y acelera su descomposición.

Frutas y verduras cortadas

Cuando una fruta o verdura ya fue pelada o picada, debe refrigerarse. El contacto con el aire acelera su deterioro y el frío ayuda a conservarla por más tiempo.

Sobras de comida

Las sobras siempre deben guardarse en el refri dentro de las primeras dos horas después de cocinarse. Así evitas bacterias y prolongas su consumo seguro.

Alimentos que NO deben guardarse en el refrigerador

Aquí vienen algunas sorpresas. Estos alimentos no necesitan frío y, de hecho, refrigerarlos puede arruinarlos.

Jitomate

El jitomate pierde sabor y se vuelve “harinoso” en el refrigerador. Lo ideal es guardarlo a temperatura ambiente, lejos de la luz directa.

Papas

El frío transforma el almidón de la papa en azúcar, alterando su sabor y textura. Mejor consérvalas en un lugar fresco, seco y oscuro.

Cebolla y ajo

La cebolla y el ajo necesitan ventilación. En el refri absorben humedad, se reblandecen y pueden generar moho.

Pan

Guardar el pan en el refrigerador lo seca más rápido. Si no lo consumirás pronto, es mejor congelarlo o dejarlo a temperatura ambiente bien envuelto.

Frutas tropicales

El plátano, el mango, la piña y el aguacate entero maduran mejor fuera del refri. El frío interrumpe su proceso natural de maduración.

Café y miel

El café absorbe olores y la miel se cristaliza en el refrigerador. Ambos deben guardarse en un lugar seco y a temperatura ambiente.

¿Cómo puedo organizar mejor mi refrigerador?

Saber qué alimentos van en el refrigerador también implica saber dónde colocarlos.

La parte baja es ideal para carnes crudas

Los estantes centrales funcionan mejor para lácteos

Los cajones son perfectos para frutas y verduras que sí necesitan frío

Un refri bien organizado no solo conserva mejor los alimentos, también reduce el desperdicio y los gastos.

El refrigerador es un gran aliado, pero usarlo mal puede hacer que tu comida pierda sabor, textura y hasta nutrientes. Conocer qué alimentos no deben guardarse en el refrigerador es clave para comer mejor, gastar menos y aprovechar cada ingrediente.