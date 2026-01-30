Resultados Melate, Revancha y Revanchita 30 de enero 2026: números ganadores del sorteo 4168

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 30 de enero (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4168 mantiene al pendiente de los resultados a miles de jugadores este viernes 23 de enero de 2026, fecha en que se dan a conocer los números ganadores que otorgan una bolsa millonaria.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4168?

La bolsa acumulada del Melate 4165 llegó a 442.7 millones de pesos, una cifra que explica el repunte de participación esta semana.

La falta de un ganador absoluto en emisiones anteriores permitió que el monto creciera de forma constante hasta superar el umbral que suele activar el interés masivo.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4168

La Lotería Nacional transmite en vivo el sorteo Melate 4168 en su canal institucional de YouTube.

Concluido el evento, la grabación íntegra quedó disponible para consulta pública, lo que facilita verificar con calma los números ganadores de Melate, Revancha y Revanchita.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4168?

El sorteo Melate 4168 se realizó a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

Para participar, cada jugador selecciona entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional que define premios secundarios.

Con un solo boleto se participa de manera automática en Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las probabilidades de obtener algún premio en una misma jugada y explica la preferencia por combinar las modalidades.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4168?

Los resultados oficiales del Melate 4168 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados.

La plataforma digital incorpora un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto y confirmar de inmediato si resultó ganadora, una herramienta clave en sorteos con alta expectativa.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base para jugar Melate es de 15 pesos. La modalidad Revancha añade 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos más. Al elegir las tres opciones, la apuesta total asciende a 30 pesos.