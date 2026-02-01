Descuentos por el puente del 2 de febrero: KidZania, kinezis y ACADEMI lanzan promociones especiales

Con la llegada de uno de los primeros fines de semana largos del año, Grupo KidZania presentó una serie de descuentos especiales por tiempo limitado en sus tres principales propuestas: KidZania, kinezis y ACADEMI. La iniciativa busca responder a la alta demanda de actividades recreativas durante el puente del 2 de febrero, ofreciendo alternativas que combinan diversión, movimiento y desarrollo personal para distintos rangos de edad.
Las promociones estarán vigentes únicamente hasta el propio 2 de febrero y aplican bajo condiciones específicas según cada concepto, por lo que se recomienda consultar en las paginas oficiales donde se detallan las dinámicas, alcances y restricciones de cada beneficio. Con esta estrategia, la compañía refuerza su compromiso por acercar experiencias de valor a más personas durante periodos vacacionales clave.
KidZania, una experiencia educativa para el puente
Dentro de esta campaña, KidZania se consolida como una de las opciones más atractivas para niñas y niños durante el puente vacacional. El concepto, conocido por recrear una ciudad a escala donde los menores asumen distintos roles profesionales, mantiene su enfoque en el aprendizaje a través del juego, al tiempo que suma beneficios especiales para quienes planean visitarlo en estas fechas.
Actualmente, KidZania cuenta con sedes en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde opera dos centros que ofrecen decenas de actividades diseñadas para fomentar valores, habilidades sociales y un entendimiento básico del mundo real. A través del juego de rol, los participantes pueden explorar distintas profesiones, tomar decisiones y aprender sobre trabajo en equipo, responsabilidad y creatividad.
Durante el puente del 2 de febrero, las familias podrán aprovechar promociones específicas que facilitan organizar una visita distinta y significativa. La propuesta resulta especialmente relevante para padres y madres que buscan opciones de entretenimiento que integren un componente educativo, permitiendo que el tiempo libre se transforme en una experiencia formativa y segura.
kinezis, una alternativa activa para disfrutar el tiempo libre
La oferta de Grupo KidZania se amplía con kinezis, su concepto de entretenimiento activo enfocado en el movimiento y el bienestar integral. Pensado para jóvenes y adultos, este espacio se suma al puente vacacional con descuentos exclusivos que invitan a aprovechar el descanso de una manera dinámica y saludable.
kinezis ha logrado posicionarse como una opción que combina actividad física, retos interactivos y experiencias inmersivas, respondiendo a una tendencia creciente: la búsqueda de alternativas recreativas que promuevan el bienestar sin perder el carácter lúdico. Su propuesta permite transformar el ejercicio en una experiencia divertida y compartida.
Durante el fin de semana largo, quienes deseen visitar kinezis podrán acceder a promociones especiales. La iniciativa invita a replantear el ocio tradicional, apostando por el movimiento, la energía y la convivencia como ejes centrales para disfrutar el puente del 2 de febrero.
ACADEMI y la apuesta por el aprendizaje creativo
El tercer eje de esta campaña es ACADEMI, el concepto más reciente de Grupo KidZania, enfocado en el aprendizaje creativo y el desarrollo de habilidades. Ubicado actualmente solo en Puebla, este espacio también ofrecerá beneficios especiales durante el puente, dirigidos a niñas y niños interesados en experiencias educativas innovadoras.
ACADEMI ha sido concebido como un entorno que impulsa la curiosidad, el pensamiento crítico y la creatividad a través de actividades diseñadas para estimular la exploración y la imaginación. Su enfoque busca complementar la educación tradicional, ofreciendo experiencias que fomentan el aprendizaje activo y la participación constante.
Durante el puente del 2 de febrero, ACADEMI se presenta como una alternativa ideal para aprovechar el tiempo libre con propuestas que aportan valor educativo, especialmente para familias que desean equilibrar descanso y desarrollo personal.
Con esta iniciativa, Grupo KidZania reafirma su compromiso de ofrecer experiencias accesibles, relevantes y de calidad, adaptadas a distintas etapas de vida e intereses. La empresa recuerda que los descuentos no son acumulables, están sujetos a disponibilidad y solo aplican bajo las condiciones establecidas en cada promoción, por lo que se recomienda al público informarse con anticipación antes de planear su visita.
Así, el puente del 2 de febrero se perfila como una oportunidad para descubrir propuestas que integran entretenimiento, bienestar y aprendizaje, consolidando a Grupo KidZania como una de las opciones más completas para disfrutar el fin de semana largo.