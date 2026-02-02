Exatlón México, la Villa 360 ¿Quién gana hoy 2 de febrero? (Exatlón México)

Tras la eliminación de Samanta Rodríguez del equipo Rojo, conoce quién será el ganador de la Villa 360 en Exatlón México.

Este lunes 2 de febrero el equipo Azul tendrá que defender la Villa 360, mientras que los Rojos intentarán recuperarla con un integrante menos. Conoce quién será el ganador de esta noche.

¿Quién gana hoy la Villa 360 en Exatlón?

Con el inicio de la semana 19 de Exatlón México este 2 de febrero, los Rojos tendrán que intentar recuperar la Villa 360 sin la ayuda de la nadadora Samanta Rodríguez, quien fue expulsada este domingo, después de que su equipo le negara la Medalla Transferible en el Duelo de Eliminación.

No obstante, algunos rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, podrían indicar que este lunes el equipo Azul, quienes han ganado los últimos 3 duelos de la serie por la supervivencia, podría mantener la Villa 360 una semana más con todos los lujos que esta incluye.

¿Por qué es importante la Villa 360?

Para los equipos es importante ganar la Villa 360, pues les otorga una ventaja estratégica al equipo debido a las comodidades que este alojamiento ofrece.

Ya que ahí los equipos pueden tener camas cómodas, alimentos y un descanso adecuado, los cuales les permitirán rendir mejor en las próximas competiciones, pues podrán haberse recuperado física y mentalmente.

Exatlón México: horario, cómo y dónde ver el especial de la Villa 360 hoy 2 de febrero

El capítulo por la competición de la Villa 360 de este lunes 2 de febrero en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de televisión abierta Azteca Uno, como es habitual de lunes a viernes, o bien en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial, la cual lleva el mismo nombre.