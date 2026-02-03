Esto es todo lo que tienes que saber sobre el uso de Ozempic: el medicamento para bajar de peso rápido que usan las famosas

Durante años, bajar de peso fue una mezcla de fuerza de voluntad, dietas imposibles y rutinas de gimnasio exigentes que prometían milagros. hasta que de pronto, el nombre de un medicamento usado por las celebridades empezó a popularizarse: Ozempic.

El medicamento que nació como un tratamiento para la diabetes hoy es utilizado para la pérdida de peso expres.

Pero, ¿qué es realmente Ozempic?, ¿cómo funciona?, ¿por qué ayuda a adelgazar?, y sobre todo, ¿qué ocurre cuando se suspende el tratamiento? Aquí te lo explicamos.

¿Qué es Ozempic y para qué fue creado originalmente?

Ozempic es el nombre comercial de la semaglutida, un fármaco desarrollado para tratar la diabetes tipo 2. Su función principal es ayudar a regular los niveles de glucosa en la sangre, algo clave para millones de personas con esta condición.

El giro inesperado llegó cuando médicos y pacientes comenzaron a notar un efecto secundario constante: una pérdida de peso significativa.

¿Cómo funciona Ozempic en el cuerpo?

La clave está en una hormona llamada GLP-1. Ozempic imita su acción y provoca varios efectos:

Control del apetito

El medicamento envía señales al cerebro que aumentan la sensación de saciedad. Lo que te hará comer menos sin sentir hambre después.

Digestión más lenta

Ozempic retrasa el vaciamiento gástrico, lo que hace que la comida permanezca más tiempo en el estómago y la sensación de “estar lleno” dure más.

Mejor manejo de la glucosa

Ayuda a que el cuerpo use mejor la insulina, reduciendo picos de azúcar en sangre, algo clave tanto para personas con diabetes como para quienes tienen resistencia a la insulina.

El resultado de todos estos factores es una reducción de calorías consumidas y la pérdida de peso progresiva.

¿Cuánto peso se puede bajar con Ozempic?

Los estudios clínicos y la experiencia médica muestran que algunas personas pueden perder entre 10% y 15% de su peso corporal en varios meses, siempre bajo supervisión médica.

Sin embargo, no todas las personas responden igual. La genética, los hábitos alimenticios y la constancia influyen demasiado en el efecto del tratamiento.

Efectos secundarios del Ozempic

Aunque Ozempic ha sido aprobado por autoridades sanitarias, no está libre de efectos secundarios. De acuerdo con Mayo Clinic de Estados Unidos, los más comunes incluyen:

Náuseas

Vómito

Diarrea o estreñimiento

Sensación de fatiga

Mareos

En casos menos frecuentes, pueden aparecer problemas gastrointestinales más serios. Por eso, no es un medicamento para automedicarse ni para conseguir sin receta.

¿Qué pasa cuando se deja Ozempic?

Aquí está una de las preguntas más importantes. Al suspender el tratamiento, el apetito suele regresar y, con él, el riesgo de volver a subir de peso.

Especialistas y autoridades médicas a nivel internacional coinciden en algo clave: el Ozempic no reprograma el metabolismo para siempre. Funciona mientras se usa. Sin cambios en alimentación, actividad física y hábitos, el llamado “rebote” es casi un hecho.

¿El Ozempic es una solución milagro para bajar de peso?

No. Es una herramienta médica, que puede ser muy útil en personas con obesidad, diabetes o problemas metabólicos, pero siempre como parte de un tratamiento integral y supervisado para quienes realmente lo necesitan.