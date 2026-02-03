Netflix transmitirá el gran regreso de BTS: fecha, costo y todos los detalles del concierto y documental

BTS x Netflix El primer concierto de BTS tras su esperado regreso será transmitido en vivo a través de Netflix; el espectáculo estará acompañado por un documental sobre el trabajo detrás del nuevo álbum ‘ARIRANG’.

La ‘BTSmanía’ se apodera nuevamente de la industria internacional de la música, pues tras una larga pausa de servicio militar y proyectos solitarios, retorna con fuerza ante el anuncio del nuevo álbum ‘ARIRANG’, así como el tour mundial que pisará el escenario mexicano del Estadio GNP este 2026.

Debido a la enorme fanbase que BTS posee alrededor del mundo, la plataforma de streaming Netflix anunció que se encargará de transmitir en vivo el primer concierto del esperado regreso del grupo surcoreano, además de que estrenará un documental sobre el proceso creativo detrás de ‘ARIRANG’.

Netflix transmitirá EN VIVO el comeback de BTS: detalles del concierto

A través de un anuncio en sus cuentas oficiales de redes sociales, Netflix hizo estallar la emoción en millones de ARMY alrededor del mundo, pues comunicó que la plataforma se encargaría de transmitir en vivo el esperado comeback del legendario grupo de kpop.

“¡Atención ARMY! Agárrense, porque el comeback más esperado llega a Netflix", anunció la cuenta de Netflix Latinoamérica, demostrando de esta forma que la transmisión en vivo se llevará a cabo a nivel mundial para todas las personas que cuenten con una suscripción a la plataforma.

El concierto, que marcará la primera presentación en vivo de la agrupación completa —RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— desde la pausa del grupo anunciada en 2022, será el día sábado 21 de marzo de 2026, transmitido exclusivamente en Netflix desde la histórica Plaza Gwanghwamun en Seúl.

Debido a que el concierto será al anochecer en Corea del Sur, la hora determinada para México es durante el amanecer, a las 5:00 horas de la mañana.

Documental ‘El Regreso’ de BTS en Netflix: ¿cuándo se estrena y de qué tratará?

En el mismo anuncio del concierto en vivo que será transmitido desde Seúl, Netflix añadió que preparan también el estreno de un documental del grupo surcoreano que se estrenará días después al espectáculo.

BTS X NETFLIX



BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG @ March 21 8pm KST / 4am PST 🎤 BTS will perform at historic Gwanghwamun Square in Seoul. LIVE worldwide exclusively on Netflix.



BTS: THE RETURN, DOCUMENTARY FILM @ March 27 🎥 BTS: THE RETURN, a documentary film showcasing the… pic.twitter.com/x36DC1KSZ9 — Netflix (@netflix) February 3, 2026

Titulado ‘El Regreso’, este documental explorará el proceso creativo detrás del nuevo álbum ‘ARIRANG’, con fecha de estreno agendada para el 27 de marzo de 2026 y estará disponible también a nivel mundial.

Con ambos proyectos en el catálogo de Netflix, BTS habrá conquistado tres importantes plataformas de streaming, ya que cuenta con conciertos, documentales y shows en Disney+ y Prime Video.

¿Cuál es el plan más económico de Netflix para poder ver el concierto de BTS en vivo?

El anuncio de la plataforma revolucionó la momentánea calma que ARMY tuvo tras la multa a Ticketmaster en los conciertos de BTS en México, pues inmediatamente las reacciones inundaron las redes sociales, la mayoría de ellas entre la emoción y la incertidumbre de cómo formar parte del importante comeback.

Dado que el concierto en vivo no podrá verse a menos que la persona cuente con una suscripción a Netflix, te contamos cuáles son los planes y beneficios que ofrece la plataforma: