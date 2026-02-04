¡Las Guerreras K-Pop vuelven al cine! Así podrás ver las nuevas funciones de la nominada al Oscar 2026

K-Pop Demon Hunters en Cinemex El éxito de K-Pop Demon Hunters volverá a invadir las salas de cine previo a la premiación de los Oscar, galardón al que ha sido nominada en dos categorías.

El gran éxito internacional, Las Guerreras del K-Pop, nominada en dos categorías de los premios Oscar y ganadora del Globo de Oro a Mejor Canción Original, volverá a cines como promoción previa a la ceremonia de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas.

Habiéndose consolidado como el éxito masivo más popular de Netflix en el 2025, K-Pop Demon Hunters se postula como favorita del público para llevarse el premio en la categoría Mejor Película de Animación de la entrega de los Oscar, por lo que los cines en México han decidido proyectar nuevamente la historia de las HUNTR/X.

¿Cuándo y en qué cines se proyectará Las Guerreras del K-Pop?

La película, que sigue a una agrupación femenina de k-pop —las cuales son, en realidad, guerreras y protectoras del mundo—, se convirtió en el fenómeno cultural más exitoso de la plataforma de streaming Netflix, incluso superando a Squid Game como el título más visto este 2025.

Ahora, con un Globo de Oro en el bolsillo, nominaciones a los Grammys 2026 y dos nominaciones más en los premios Oscar que se llevarán a cabo el siguiente mes, K-Pop Demon Hunters volverá a ser proyectada en cines.

Una de las favoritas de todos en el 2025, regresa a la pantalla grande de Cinemex. Disfruta de “Las guerreras K-pop” a partir del 5 de febrero como parte de nuestra #CarteleraDeOro. pic.twitter.com/ABrVZ3aGnE — Cinemex (@Cinemex) February 4, 2026

De acuerdo con un cartel compartido por Cinemex, el éxito de Netflix llegará nuevamente a las salas de la cadena a partir del 5 de febrero, sin embargo, no contará con formato IMAX ni 3D.

Dependiendo la sede en la que el filme se proyecte, las opciones de exhibición disponibles son las salas tradicionales y premium, además de que agregarán la versión subtitulada en algunos cines debido a la demanda de este formato en las proyecciones anteriores.

Las sedes confirmadas de Cinemex en México que proyectarán nuevamente Las Guerreras del K-Pop a partir de mañana, son:

Ciudad de México.

Estado de México.

Jalisco.

Chihuahua.

Guanajuato.

Puebla.

Querétaro.

Yucatán.

Actualmente, Cinemex cuenta con promociones del 22 de enero hasta el 11 de febrero de 2026, en cualquiera de las sucursales del país bajo el título “Cinemex Manía”, con boletos cuyo costo es de sólo $29 pesos en funciones previas a las 16:00 horas de la tarde en funciones tanto tradicionales como premium.

¿De qué trata Las Guerreras del K-Pop?

Este explosivo fenómeno dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans, destaca el cariño por el género k-pop y el respeto a la cultura de Corea del Sur, un trabajo dedicado y original que ha resonado en los corazones de audiencias de todas las edades y es una de las favoritas para llevarse el premio Oscar a la Mejor Película de Animación.

HUNTR/X Agrupación (ficticia) de k-pop, integrada por Rumi, Mira y Zoey.

La historia nos relata la vida de una agrupación femenina de k-pop, HUNTR/X, conformado por Rumi (EJAE), Mira (Audrey Nuna) y Zoey (Rei Ami), quienes no solamente son el grupo de k-pop más famoso, sino también son guerreras que protejen al mundo de los demonios con el poder de sus voces.

Ante la imponente fuerza que las guerreras representan, los demonios idean un plan para enfrentarlas que consiste debutar como los Saja Boys, grupo rival de k-pop, con el objetivo de robar los fans de las guerreras (y sus almas).

Las ‘HUNTR/X’ también se presentarán en la ceremonia de premiación de los Oscar el 15 de marzo de 2026.