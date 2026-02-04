¿Qué es el “nooking” y por qué tu perrito lo hace? Esto es lo que te quiere decir tu lomito

El comportamiento de tu perrito que hoy en día conocemos como “nooking” va mucho más allá de “morder su peluche favorito”. Aunque visualmente puede parecer un simple juego o una expresión muy tierna, en realidad este gesto tiene raíces profundas en el comportamiento canino y en cómo los perros procesan emociones y seguridad.

De acuerdo con los expertos en comportamiento animal, el nooking no es un signo de destrucción o algún tipo de capricho. Se trata de una forma de autorregulación emocional que ayuda a tu perrito a manejar sensaciones como el estrés, la ansiedad o la inseguridad en su entorno cotidiano.

Este movimiento repetitivo e instintivo de tomar sus peluches, succionar, amasar, mascar o presionarlos con sus patas delanteras es una forma de cómo recuerda la conducta de amamantamiento que los cachorros practican con su madre.

En pocas palabras, es una señal de confort que tu mascota internalizó desde cachorro y que puede persistir toda su vida.

Comunicación emocional y lenguaje canino

Para entender el nooking, es útil entender que forma parte del lenguaje corporal de los perros, el cual es un sistema complejo de señales que los lomitos utilizan para expresar intenciones, emociones y necesidades.

Los movimientos, posturas y gestos como mover la cola, la mirada o la forma de interactuar con objetos no son casualidad. Responden a miles de años de domesticación y a la evolución de los perros para comunicarse no solo con otros, sino también con los humanos.

El nooking se podría entender como una mezcla de estos dos mundos:

Instinto ligado al confort físico

ligado al confort físico Comunicación emocional vinculada a sensaciones de seguridad y calma

vinculada a sensaciones de seguridad y calma Estrategias de afrontamiento emocional, especialmente en situaciones de tensión o nerviosismo.

¿Qué te está diciendo tu perro cuando hace nooking?

Aunque el nooking puede aparecer en momentos de juego o descanso, los especialistas consideran que principalmente responde a tres grandes motivos:

1. Necesidad de confort y calma

Tal como un bebé busca su chupón, tu perro puede buscar ese objeto suave como una forma de calmarse y regular su estado emocional.

2. Reducción del estrés y ansiedad

En momentos de incertidumbre o cuando hay estímulos abrumadores (como ruidos fuertes o cambios en la rutina), el nooking puede funcionar como un mecanismo para disminuir tensión y estrés.

3. Rutina placentera

En otros casos, este gesto simplemente forma parte de una rutina relajante, especialmente antes de dormir o tras un día activo.

¿Debes preocuparte por el nooking? Cuándo es normal y cuándo no tanto

En la mayoría de los casos, el nooking es completamente normal, inofensivo e incluso beneficioso para la salud emocional del perro.

Sin embargo, puede requerir atención si se vuelve:

Excesivo o compulsivo , especialmente si desplaza otras conductas normales

, especialmente si desplaza otras conductas normales Destructivo con objetos peligrosos , como telas o juguetes que puedan romperse y causar obstrucción

, como telas o juguetes que puedan romperse y causar obstrucción Acompañado de otros signos de ansiedad intensa, como ladridos constantes, temblores o conductas repetitivas sin descanso.

En esos casos, conviene consultar con un veterinario o un especialista en comportamiento canino.

Consejos para apoyar emocionalmente a tu perro

Si quieres acompañar y reforzar el bienestar de tu mascota sin limitar su forma natural de comunicarse, aquí van tres recomendaciones:

Proporciona objetos de apego seguros confirma que los juguetes o mantas que usa para nooking sean resistentes y no representen riesgo de ingestión

confirma que los juguetes o mantas que usa para nooking sean resistentes y no representen riesgo de ingestión Establece rutinas predecibles, los perros se sienten más tranquilos cuando tienen horarios claros de paseo, juego y descanso.

los perros se sienten más tranquilos cuando tienen horarios claros de paseo, juego y descanso. Estimulación física y mental con juegos de olfato, ejercicios y juguetes interactivos que ayudan a liberar energía y reducen el estrés general