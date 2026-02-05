Exatlón México, la Villa 360: ¿Quién gana hoy 5 de febrero? Entre tensiones para ambos equipos, los Azules continúan defendiendo la Villa 360; conoce quién será el equipo ganador de este 5 de febrero (Exatlón México)

Con tensiones entre ambos equipos, esta noche los Azules continúan defendiendo su estancia en la Villa 360; conoce quién será el equipo vencedor de este 5 de febrero.

Tras la victoria del equipo Rojo en la Batalla Colosal, estos desean mantener el impulso ganando la Villa 360 en la semana 19. No obstante, los Azules se encuentran preparados para defender la Fortaleza, después de mantener su dominio en las últimas competiciones.

Por lo que aquí te decimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy de la Villa 360 en Exatlón México.

¿Quién gana la Villa 360 en Exatlón México hoy jueves 5 de febrero?

Previo a finalizar la semana 19, Rojos y Azules tendrán que competir por la Villa 360, la cual representa una ventaja estratégica para el rendimiento de los atletas, quienes se enfrentarán al fin de semana de eliminación.

Por lo que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Villa 360 este jueves 5 de febrero será el equipo Rojo.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy?

El capítulo por la competición de la Villa 360 de este jueves 5 de febrero en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Asimismo, podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de televisión abierta Azteca Uno, como es habitual de lunes a viernes, o bien en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial, la cual lleva el mismo nombre.

¿Qué pasará hoy en el capítulo de Exatlón México?

Además de la batalla por la Villa 360 entre Rojos y Azules, este jueves 5 de febrero, durante la primera parte de Exatlón México se vivirá la final del Draft Femenil, en donde la ganadora tendrá su pase asegurado para la décima temporada del reality deportivo.

Por otra parte, en los avances mostrados se ha revelado que esta noche será tensa para ambos equipos pues Mati amenazará a Doris con la frase “si quieres jugar así, yo también puedo”.