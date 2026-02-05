La Velada del Año 6 está lista: Ibai Llanos ya tiene los combates confirmados (GQ - IG: Ibai)

Ibai Llanos anunció que todos los combates de La Velada del Año VI ya están confirmados y cerrados. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado los nombres de las y los participantes que integrarán la cartelera del evento.

El streamer español explicó, a través de un video compartido en su cuenta oficial de TikTok, que irá liberando los nombres de los peleadores de forma gradual. Según detalló, por cada 500 mil reacciones en sus redes sociales dará a conocer un nuevo combate, con la intención de generar expectativa y mantener el interés del público en el evento de boxeo entre creadores de contenido más importante del mundo.





Podrían haber pistas de La Velada del Año 6 por parte de Ibai

Ibai Llanos adelantó que dará pistas —spoilers— sobre los nombres de quienes participarán en La Velada del Año 6. Así lo señaló en un video publicado en TikTok que, hasta ahora, supera el millón de “me gusta”.

En dicho clip, el creador de contenido confirmó que ya tiene definidos todos los combates, así como los nombres de las y los peleadores de esta edición, y reiteró que los irá revelando conforme aumenten las reacciones en el mismo video.





¿Qué promete La Velada del Año 6 en 2026?

De acuerdo con lo compartido por el propio Ibai Llanos en el podcast The Wild Project, la sexta edición del evento contará con al menos ocho combates, aunque no descartó que el número pueda aumentar.

Aunque aún no se ha confirmado la sede oficial, Ibai señaló que esta edición tendrá lugar en España, y que mantendrá la esencia que caracteriza al evento: enfrentamientos de boxeo amateur entre influencers y figuras del entretenimiento, combinados con un espectáculo pensado para el formato nocturno, horario que aseguró le ha funcionado mejor en ediciones anteriores.

El streamer también comentó que quedó especialmente satisfecho con el horario de la edición pasada, motivo por el cual buscará mantener un formato nocturno para esta nueva entrega.