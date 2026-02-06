¿Cuánto costará el kilo de aguacate el fin de semana del Super Bowl?: precios se elevan por exportación masiva a EU

Precio del aguacate en el Super Bowl LX Nueve de cada 10 aguacates en los mercados de Estados Unidos en la época del Super Bowl provienen de México.

El Super Bowl es un evento deportivo de gran importancia, ya que reúne una masiva audiencia internacional, fanática tanto del fútbol americano como de la música —atraídos por el show de Medio Tiempo—, acercando también al público que sólo desea pasar un buen rato de convivencia familiar, celebrando con la comida típica y el entusiasmo del partido.

Habiendo tomado mayor popularidad a lo largo de los años, el Super Bowl se ha convertido en una tradición deportiva que está acompañada por alimentos como alitas, nachos y el emblemático guacamole, mayormente consumido en Estados Unidos durante este evento y adoptado por México durante la celebración.

Debido a esta fama adquirida, el aguacate tiende a subir de precio una vez que arriban las vísperas del importante partido, por lo que en esta nota te contaremos el costo que tendrá este fin de semana para que puedas anticipar tu presupuesto.

¿Cuánto aguacate es consumido durante el Super Bowl?

Durante 1914 y 1997, las importaciones de aguacate estuvieron prohibidas, debido a que era considerado un riesgo para la agricultura de Estados Unidos. Sin embargo, para el año 2005, los productores de aguacate mexicanos lograron acceder a los cincuenta estados del país vecino, incluyendo a su único estado productor: California.

El resultado de esto logra verse reflejado cada año durante el Super Bowl, ya que estadounidenses acostumbran un platillo botanero tradicional del evento llamado ‘guacachips’, el cual consiste en un tazón de totopos que sirven acompañado de guacamole para degustar la tortilla fría.

La popularidad del ‘oro mexicano’ nos lleva a la siguiente cifra: nueve de cada 10 aguacates en los mercados de Estados Unidos en la época del Super Bowl provienen de México; situación que, si bien incrementa la ganancia del producto, también eleva su costo en terreno nacional.

Super Bowl LX: ¿cuánto costará el aguacate este fin de semana?

Debido a que Estados Unidos será el destino de la mayor parte de la producción de aguacate este fin de semana, el precio de la fruta y verdura tropical ha incrementado en los mercados de México.

“Subió 10 pesos de unos días para acá”, informó uno de los locatarios del Mercado de la Merced Nave Mayor, quien vende aguacate en uno de los pasillos de este centro de abastos.

Aunque señaló que el aumento “no es tanto”, aún significa un golpe al bolsillo, situación que es común durante la época cercana al Super Bowl.

Hasta el día de ayer, el monitoreo “Quién es Quién en los precios” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el precio del aguacate Hass en los mercados iba desde los $33.45 a los $79.9 pesos por kilo, costo que podría aumentar ligeramente durante el fin de semana.

Precio del aguacate en otras regiones de México

El Super Bowl es, probablemente, el evento deportivo más importante de Estados Unidos, cuya popularidad ha vuelto esta época el pico máximo de exportación para el campo mexicano, específicamente la producción de aguacate.

Los precios de esta fruta y verdura tropical se elevan significativamente en México, circulando diferentes cifras para el kilo de aguacate dependiendo la zona habitada; por ejemplo: