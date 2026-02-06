Tendencias

Una imagen con la noticia de su supuesto fallecimiento comenzó a circular recientemente, causando preocupación en sus fans

Damián Alcázar desmiente su muerte: el actor mexicano aparece en redes tras rumores

Por Juan Carlos Navarro Hernández
El actor mexicano protagonizó recientemente la serie de "El Mochaorejas"
El actor mexicano protagonizó recientemente la serie de "El Mochaorejas" (Edgar Negrete Lira)

Las noticias falsa sobre muertes de celebridades suelen difundirse con rapidez y ahora la víctima fue Damián Alcázar. En redes sociales, múltiples cuentas empezaron a difundir el rumor que el actor mexicano, quien recientemente protagonizó la serie de “El Mochaorejas”, había fallecido. Sin embargo, el artista ya salió a través de sus propias cuentas para desmentir el bulo.

¿Por qué inició el rumor de que Damián Alcázar había muerto?

El origen de la noticia falsa se remonta a una imagen editada que comenzó a circular ampliamente en redes sociales el 4 de febrero. La fotografía mostraba el rostro de Alcázar en tonos grises, acompañada de su fecha de nacimiento (1953) y el año 2026 como fecha de fallecimiento, simulando un obituario. Esta imagen se difundió rápidamente, causando confusión y alarmando a usuarios que la compartieron sin verificar su veracidad.

Aunque Alcázar ha declarado en el pasado que no utiliza redes sociales activamentr, la viralización de esta fake news obligó a una respuesta directa

Damián Alcázar desmiente su muerte

Ante el revuelo, el propio actor desmintió los rumores a través de una publicación en una cuenta de Facebook asociada a él. En el mensaje, compartió la imagen falsa y escribió: “Anda circulando esta imagen, todo falso, no hagan caso”, aclarando categóricamente que se encontraba bien de salud y pidiendo a sus seguidores ignorar la información.

Esta no es la primera vez que celebridades mexicanas enfrentan casos similares, pero la rápida respuesta de Alcázar ayudó a disipar la desinformación y restaurar la calma entre sus fans.

