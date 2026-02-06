Livia Brito fue vinculada a proceso: ¿De qué se le acusa?

Livia Brito

La actriz fue vinculada a proceso por el delito de falsedad de declaraciones, relacionado con el caso del fotógrafo Ernesto Zepeda. La resolución judicial indica que existen indicios suficientes para investigar si Brito proporcionó información contradictoria o falsa durante su declaración, cuando negó haber agredido al fotógrafo.

¿Cuál es el origen del conflicto?

El incidente ocurrió en junio de 2020 en Cancún, cuando Ernesto Zepeda tomó fotografías de la actriz. Según la denuncia, el fotógrafo fue golpeado y su equipo fotográfico resultó dañado, lo que derivó en procesos legales por lesiones y daño moral. La vinculación a proceso se enfoca en la veracidad de las declaraciones de Brito, no directamente en la agresión.

¿Qué significa estar vinculada a proceso?

Estar “vinculada a proceso” no implica culpabilidad, sino que el juez considera que hay elementos suficientes para que el proceso penal continúe. Durante la investigación complementaria, se desahogarán pruebas que determinen la veracidad de las declaraciones de la actriz.