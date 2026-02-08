Resultados Melate, Revancha y Revanchita 8 de febrero 2026: números ganadores del sorteo 4172

Sorteo Melate Revancha Revanchita Especial

Como ya es costumbre, en sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4172 volvió a celebrarse este domingo 8 de febrero en las instalaciones de la colonia Tabacalera. Esta vez con una bolsa acumulada bastante atractiva que generó mucha expectativa entre quienes compraron su ‘cachito’ para el sorteo.

Si compraste tu billete para el sorteo de hoy, aquí te dejamos la transmisión en vivo y los resultados para que compruebes si fuiste uno de los afortunados de esta noche...¡Que la suerte está de tu lado!

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4172?

La bolsa acumulada del Melate 4172 llegó a 480.5 millones de pesos, una cifra que explica el notable incremento en la participación durante la semana del sorteo.

La ausencia de un ganador en sorteos anteriores permitió que el premio creciera de manera sostenida, hasta superar el umbral que históricamente despierta el interés masivo y coloca al Melate entre los temas más buscados relacionados con sorteos en México.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4172

La Lotería Nacional realizó la transmisión en vivo del sorteo Melate 4172 a través de su canal institucional de YouTube.

Una vez concluido el evento, la grabación completa quedó disponible para consulta pública. A continuación te presentamos los números ganadores de Melate, Revancha y Revanchita:

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4172?

El sorteo Melate 4172 se llevó a cabo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

El mecanismo de participación es directo. Cada jugador elige entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional que determina premios secundarios.

Con un solo boleto se participa de forma automática en Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las opciones de obtener algún premio en una misma jugada y explica por qué muchos jugadores optan por combinar las tres modalidades.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4172?

Los resultados oficiales del Melate 4172 pueden consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados.

La plataforma digital incluye un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto y confirmar de inmediato si fue premiada, una herramienta especialmente útil en sorteos con alta expectativa y gran volumen de participantes.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base para jugar Melate es de 15 pesos. La modalidad Revancha implica un cargo adicional de 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos más.

Al seleccionar las tres opciones, la apuesta total asciende a 30 pesos, una inversión que muchos jugadores consideran razonable frente a la posibilidad de acceder a una bolsa acumulada como la del sorteo 4172.