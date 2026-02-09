Duolingo registra aumento de alumnos para español del 35% tras presentación de Bad Bunny en Super Bowl

Presentación de Bad Bunny en el Super Bowl (EFE/Chris Torres)

La plataforma Duolingo registró un aumento del 35% con respecto a la semana anterior en los usuarios que inciaron lecciones tras la actuación del puertorriqueño Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl XL, así lo informó la aplicación de aprendizaje este lunes.

“Duolingo registró un aumento del 35 % en el número de estudiantes de español anoche”, expresó la compañía en X.

Asimismo, agregó un gráfico donde muestra que, durante las horas previas al partido, el uso de la aplicación se mantuvo en niveles habituales, e incluso descendió un poco durante el inicio del encuentro entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, pero, después de la presentación del boricua, los niveles de estudiantes ascendieron en picada.

Homenaje a la cultura latinoamericana

Bad Bunny no solo cantó en toda su presentación en español, sino que rindió homenaje a lo largo del espectáculo a su cultura y a la latinoamericana en general.

A pesar de la actuación mayormente alabada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en un mensaje para su red Truth Social, que la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra del cantante boricua.

“Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”, expresó. (Con información de EFE)