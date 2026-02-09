Exatlón México, la Villa 360: ¿Quién gana hoy 9 de febrero? Entre tensiones y amenazas los Azules intentarán recuperar la Villa 360 en Exatlón México; conoce quién será el ganador este 9 de febrero (Exatlón México)

La semana 20 del Exatlón México arrancará con los Rojos defendiendo y los Azules atacando. Conoce quién será el ganador de la Villa 360 este lunes 9 de febrero.

Tras la salida de Emilio Rodríguez, los Rojos intentarán mantener la Villa 360 con un integrante menos, mientras que los Azules desean apoderarse de la Fortaleza para iniciar con ventaja la semana 20 del Exatlón México.

Conoce cuál será el equipo que logrará imponerse sobre el otro y recibir la ventaja estratégica que representa la Villa 360 este lunes 9 de febrero.

¿Quién gana la Villa 360 en Exatlón México hoy lunes 9 de febrero?

Aunque ambos equipos intentarán iniciar la semana 20 con la Villa 360, la cual tiene una ventaja estratégica importante en el juego, pues esta afecta el rendimiento de los atletas, solo uno será el vencedor.

El cual, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Villa 360 este lunes 9 de febrero será el equipo Rojo, manteniendo una semana más con los lujos que brindan sus instalaciones.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy?

El capítulo por la competición de la Villa 360 de este lunes 9 de febrero en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Asimismo, podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de televisión abierta Azteca Uno, o bien en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial, la cual lleva el mismo nombre.

¿Qué pasará hoy en el capítulo de Exatlón México?

Tras otra semana consecutiva en la que sale un integrante del equipo Rojo, sus participantes comienzan a cansarse de la situación y esta noche Paulette Gallardo amenazaría a los Azules con la salida de uno de ellos para la próxima semana.

Mientras que, en los avances presentados, se observa cómo los Azules ignoran la amenaza de Paulette Gallardo, mientras que Valery Carranza podría romper en llanto durante la transmisión de esta noche.