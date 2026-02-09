Karla Sofía Gascón se sube al tren tras felicitar a Bad Bunny y reaviva sus tuits racistas

Karla Sofía Gacón reaviva polémica tras felicitar a Bad Bunny Fotoarte: La Crónica

La presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny en la edición 2026 del Super Bowl 2026, ha sido el tema de conversación de este lunes. Múltiples personalidades de la farándula han emitido sus comentarios respecto al show de medio tiempo que se vivió el domingo pasado; una de ellas fue la actriz española Karla Sofía Gascón quien, luego de un gesto bienintencionado, reavivó la polémica que mermó su carrera hace algunos años.

¿Qué le dijo Karla Sofía Gascón a Bad Bunny en su post?

Todo comenzó cuando Gascón publicó una felicitación pública al cantante puertorriqueño Bad Bunny por su actuación en el Super Bowl LX, un evento que captó la atención de millones en todo el mundo. Su mensaje, que buscaba resaltar el impacto del artista latino en un escenario global, desató una cascada de comentarios que rápidamente derivaron en críticas por antiguos tuits racistas publicados por la actriz.

En su cuenta verificada de Instagram, Gascón compartió una historia en la que escribía:“Felicidades @badbunnypr #latinpower #superbowl”, junto a una imagen del cantante en una entrevista televisiva. En un principio, la publicación fue recibida con apoyo por parte de algunos seguidores que celebraban tanto el logro del artista como el espíritu de hermandad cultural.

Captura de pantalla del estado de Karla Sofía Gascón en Instagram Foto: Captura vía Instagram

Pero esa reacción inicial duró apenas unas horas. Usuarios mexicanos y de otras partes de Latinoamérica comenzaron a rememorar antiguos tuits de Gascón, publicados principalmente entre 2016 y 2021, que fueron considerados por muchos como racistas, islamófobos y ofensivos contra distintos grupos sociales.

¿De qué hablaban los tuits de Karla Sofía Gascón?

Las publicaciones que reaparecieron incluían comentarios dirigidos contra comunidades musulmanas, afrodescendientes y otras minorías, así como expresiones que fueron calificadas por críticos y usuarios de redes como discriminatorias y excluyentes.

La polémica no es nueva para Gascón. En enero de 2025, varias de esas publicaciones generaron un escándalo que la llevó a desactivar su cuenta en X (antes Twitter) y a emitir disculpas públicas en Instagram, donde trató de explicar que se arrepentía de la forma en que se había expresado en el pasado.

Aunque en aquel momento dijo que “no era la misma persona” que años atrás y que estaba en un proceso de aprendizaje, muchos internautas consideraron que sus declaraciones se centraron más en defenderse que en asumir responsabilidad de manera plena.

¿Qué pasó con la carrera de Karla Sofía Gascón después de publicar estos tuits?

Las consecuencias de aquellos tuits persistieron más allá de las redes. Netflix canceló su participación en la promoción de la película Emilia Pérez durante la temporada de premios, y figuras de la industria, como la actriz Zoe Saldaña, expresaron públicamente que no apoyaban sus comentarios, destacando la importancia de una postura respetuosa hacia todos los grupos sociales.

Además, la controversia impactó en la campaña de premios de Emilia Pérez, haciendo que algunos críticos y miembros de la comunidad cinematográfica cuestionaran el enfoque de la película y la idoneidad de Gascón como representante de la misma.

El hecho actual es que muchos señalaron que un gesto positivo (felicitar a Bad Bunny) no debería opacar el contexto más amplio de las acciones de una figura pública, mientras que otros defendieron la importancia de separar el arte del artista o de considerar la evolución personal...¿Tú qué opinas?