‘The Office’ versión mexicana lanza nuevo trailer: fecha de estreno y dónde ver

Nuevo adelanto The Office México La exitosa serie ha tenido cerca de 15 versiones internacionales a nivel mundial.

La Oficina, versión mexicana, está cada día más cerca de su ansiado estreno, uniéndose a una serie de remakes inspirados en la popular serie de comedia filmada con estilo documental que explora las cotidianidades de la vida oficinista.

Esta propuesta tiene su origen en Reino Unido, sin embargo, la serie televisiva británica fue superada en fama internacional por su versión estadounidense, protagonizada por Steve Carrell en el papel de jefe mediocre de la empresa papelera Dunder Mifflin.

¿De qué tratará The Office México?

Producida por Prime Video y Gaz Alazraki, esta nueva versión de la popular serie británica seguirá la misma premisa que su original: una sitcom de falso documental situada en la vida laboral de oficina.

Sin embargo, la versión mexicana de esta emblemática serie —que ya cuenta con al menos 15 versiones internacionales a nivel mundial—, dejará detrás la empresa de papel para adentrarnos al edificio de una compañía dedicada a la fabricación de jabones, la empresa familia “Jabones Olimpo”.

Liderada por Fernando Bonilla en el papel del jefe irreverente, Jerónimo Ponce III, la serie explorará los elementos clásicos de la ‘vida godín’ (como se le conoce al típico oficinista de México), mientras se enfrentan a las situaciones diarias del trabajo: cumpleaños, inspecciones y un jefe que no tiene madera de líder.

¿Cuántos episodios tendrá la versión mexicana de The Office?

Al igual que sus predecesoras, La Oficina México utilizará el estilo de documental, resaltando el humor incómodo que caracteriza a la serie y adaptándolo a un contexto mexicano al agregar elementos típicos del país.

Basada en hechos poco profesionales. La Oficina, 13 de marzo solo en Amazon Prime. #LaOficinaMX pic.twitter.com/AmZy1zFwR7 — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) February 9, 2026

La primera temporada de la serie tendrá ocho episodios, similar al producto original en Reino Unido, los cuales han contado con la participación de Gaz Alazraki (Nosotros los Nobles) como productor y Marcos Bucay como showrunner y principal guionista de esta versión, quien cuenta con experiencia en la comedia mexicana por su trabajo en Club de Cuervos.

Esta versión mexicana ha causado opiniones divididas en redes sociales, abriendo el debate entre internautas que señalan que no estará a la altura de la versión estadounidense y aquellos que opinan que The Office México es la oportunidad para retratar el surrealismo en el ambiente laboral mexicano.

¿Cuándo y dónde ver ‘La Oficina’ versión mexicana?

El reparto de esta versión está liderado por Fernando Bonilla en la adaptación mexicana del jefe Michael Scott, acompañado por Edgar Villa en el papel de Aniv Rubio (que vendría siendo el Dwight mexicano), y Fabrizio Santini y Elena del Río en los personajes de Memo Guerrero y Sofi Campos, una versión mexicana de Jim y Pam.

La serie se estrenará el 13 de marzo de 2026, disponible de manera exclusiva para los usuarios y usuarias que cuenten con la suscripción a Prime Video.

A pesar de las opiniones contrariadas respecto al éxito que puede tener o no tener esta versión mexicana de The Office, el público mexicano ha expresado la curiosidad por ver retratada la vida laboral mexicana —junto con sus peculiaridades típicas de la cultura— en uno de los formatos de sitcom más populares alrededor del mundo.