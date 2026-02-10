Android 12 quedará sin actualización de seguridad: estos celulares ponen en riesgo tu información

Seguridad Android Más de mil millones de celulares Android quedan expuestos tras perder soporte de seguridad (La Crónica de Hoy)

El riesgo ya está sobre la mesa y más de mil millones de teléfonos Android en el mundo se encuentran expuestos a ataques informáticos luego de que Google confirmara que dejó de brindar soporte de seguridad a Android 12 y a versiones anteriores del sistema operativo.

De acuerdo con datos del propio gigante tecnológico, más del 40% de los dispositivos con Android funcionan con software que ya no recibe parches contra nuevas amenazas. Esto significa que cualquier falla detectada a partir de ahora quedará abierta y podrá ser explotada por ciberdelincuentes sin posibilidad de corrección.

Las cifras muestran una fragmentación importante del sistema. Solo el 7.5% de los teléfonos tiene instalada la versión más reciente, Android 16. En contraste, el 19.3% opera con Android 15, el 17.9% con Android 14 y el 13.9% con Android 13. El resto, una proporción superior al 40%, sigue en Android 12 o versiones más antiguas.

Robo de datos es el punto más peligroso de la desactualización del Android 12

Google advirtió que estos dispositivos ya no pueden protegerse frente a nuevas formas de malware, spyware o robo de datos personales. Entre los riesgos más comunes están el acceso no autorizado a cuentas, la instalación silenciosa de programas espía y el hackeo de información sensible, aun cuando el teléfono parezca funcionar con normalidad.

La empresa recordó que en diciembre pasado detectó nuevos ataques dirigidos contra Android, lo que obligó a lanzar varias actualizaciones de seguridad, sin embargo, los teléfonos sin soporte ya no pueden acceder a esas correcciones, lo que incrementa el nivel de exposición con el paso del tiempo.

¿Qué modelos suelen estar atrapados en Android 12?

No existe una lista única oficial, ya que cada fabricante decide qué modelos actualiza y por cuánto tiempo. Sin embargo, Android 12 fue instalado o distribuido en muchos dispositivos lanzados entre 2021 y 2022.

Entre los equipos que hoy pueden seguir en Android 12 se encuentran modelos de:

Google Pixel (series 3, 4 y 5)

(series 3, 4 y 5) Samsung Galaxy S , Note, Z Fold y Z Flip de generaciones anteriores

, Note, Z Fold y Z Flip de generaciones anteriores Algunos Galaxy A de gama media

de gama media Equipos Xiaomi ,

, Redmi

Poco

Dispositivos Sony Xperia

Xperia Modelos de ASUS

LG que ya no reciben soporte

En muchos casos, aunque el hardware sigue funcionando, el fabricante dejó de enviar parches de seguridad.

¿Qué recomienda Google a quienes usan celulares antiguos?

La recomendación principal es actualizar el sistema operativo a una versión compatible con los parches actuales. Sin embargo, Google reconoció que muchos dispositivos ya no pueden hacerlo.

En esos casos, la empresa sugiere activar y mantener Google Play Protect, el sistema integrado de seguridad que aún ofrece protección básica desde Android 7. No obstante, aclaró que esta medida no sustituye las actualizaciones completas de seguridad.

¿Qué pueden hacer los usuarios para reducir el riesgo?

Especialistas en seguridad coinciden en una recomendación clave:

Es preferible un celular de gama media con soporte activo que un teléfono antiguo de alta gama sin protección.

Actualizar el dispositivo es la única forma de garantizar el acceso a parches críticos y reducir la exposición a campañas de malware y espionaje digital, cada vez más sofisticadas.

La advertencia es clara: un celular sin soporte seguirá siendo vulnerable, incluso con herramientas de protección activas.