Bodas de Hello Kitty en CDMX: Lugar, horario y fecha para dar el ‘sí’ este mes del amor

Bodas de Hello Kitty en CDMX Fotoarte: La Crónica

Para todas (y todos) las fanáticas de la gatita más famosa del mundo, este evento del que les vamos a platicar, será la oportunidad perfecta para dar el siguiente paso en su relación. No referimos a las Bodas de Hello Kitty, un festival que combina la ternura del icónico personaje japonés con la boda de tus sueños.

Este evento, que ya ha llamado la atención de parejas, fanáticos de la cultura pop y familias enteras, es mucho más que una simple ceremonia temática: es una experiencia sensorial que transporta a los asistentes a un mundo donde el amor y la estética pastel se fusionan para crear recuerdos inolvidables.

¿Qué son las “Bodas de Hello Kitty”?

Las Bodas de Hello Kitty son ceremonias especializadas para parejas que desean casarse en un ambiente inspirado en este personaje legendario —creado por la empresa japonesa Sanrio— y que ha trascendido generaciones, culturas y fronteras.

Imagina caminar por un pasillo adornado con la paleta de colores pastel de Hello Kitty, arreglos florales en rosa, blanco y rojo, pompones y la presencia constante de motivos de gatita con moño rojo. Más allá de lo visual, el concepto está pensado para que la experiencia sea única, divertida y profundamente simbólica, especialmente para parejas jóvenes, amantes del diseño y seguidores de la estética kawaii japonesa.

Dónde y cuándo se celebran estas bodas en CDMX

El Festival de Bodas de Hello Kitty se realizará La cita es el 14 y 15 de febrero, de 11:00 a 18:00 horas, en el Parque de los Venados(sobre División del Norte), un espacio dedicado a eventos temáticos que celebra la creatividad, el amor y el encuentro de subculturas populares.

Para muchas parejas, no solo es un lugar para casarse, sino también para celebrar el amor con estilo propio y con una comunidad afín.

Lo mejor de todo es que esta actividad será completamente gratuita y de entrada libre.