Exatlón México, Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy 10 de febrero? Esta noche, Rojos y Azules competirán por recompensas exclusivas; conoce quién ganará la Batalla Colosal este 10 de febrero en Exatlón México (Exatlón México)

Esta noche Rojos y Azules competirán por recompensas exclusivas en un circuito que exige el máximo de sus capacidades. Conoce quién ganará la Batalla Colosal este 10 de febrero en Exatlón México.

Después de que los Rojos perdieran la Villa 360 y aumentaran las tensiones en este equipo, los Azules están preparados para continuar con su racha ganadora. Conoce quién será el ganador de la Batalla Colosal este martes 10 de febrero.

¿Quién gana la Batalla Colosal en Exatlón México hoy martes 10 de febrero?

Esta semana ambos equipos la están iniciando con dificultades, pues por parte de los Rojos continúan recuperándose tras la salida de Emilio Rodríguez, además de que a partir de la pérdida de la Villa 360 las riñas entre ellos han aumentado.

Por su parte, aunque el equipo Azul ha mantenido una buena racha de victorias, recuperando la Villa 360 y evitando irse al Domingo de Eliminación, durante esta competición tendrán que realizarla sin Evelyn, quien se lesionó.

Por lo que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Batalla Colosal este martes 10 de febrero será el equipo Rojo, los cuales han ganado este reto en las últimas semanas, a pesar de sus desacuerdos.

La Batalla Colosal: ¿Por qué es el juego más deseado por los atletas?

La Batalla Colosal es uno de los juegos más deseados por los atletas, ya que quien lo gane podrá obtener recompensas exclusivas como experiencias fuera del programa, viajes, cenas o acceso a zonas VIP para la recuperación, e incluso incentivos tecnológicos o económicos.

No obstante, debido al valor de los premios, la Batalla Colosal representa una de las pruebas semanales que mayor esfuerzo exige, pues se trata de un circuito especial diseñado para exigir el máximo de las capacidades físicas y mentales de los atletas.

¿A qué hora empieza Exatlón México y dónde ver la Batalla Colosal en vivo?

El capítulo de la Batalla Colosal de este martes 10 de febrero en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Asimismo, podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de televisión abierta Azteca Uno, o bien desde tu celular en su página web oficial, la cual lleva el mismo nombre.