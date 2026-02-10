La Velada del Año VI: fecha y hora de revelación de la cartelera de peleas completa (Ig: Ibaillanos)

Todo está listo para anunciar la cartelera oficial de La Velada del Año VI.

El YouTuber español Ibai Llanos compartió en su cuenta de Instagram que será el próximo lunes 9 de marzo cuando se revele oficialmente la Velada del Año VI, con todos sus combates confirmados.

En el video, donde Ibai emula a un anunciante de boxeo, aseguró: “ya está todo absolutamente cerrado” para presentar la edición de este año, que contará con un total de 10 combates, la mayor cantidad desde la primera edición de este espectáculo de boxeo amateur.





La Velada del Año VI: Horario y detalles de la presentación

Ibai anunció que la presentación de la cartelera oficial de La Velada del Año VI, se llevará a cabo el lunes 9 de marzo a las 12:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Todos los luchadores estarán presentes para su primer cara a cara y contarán los motivos por los que decidieron participar en esta edición.

Además, esta vez habrá participantes que no son creadores de contenido, aunque la mayoría seguirá siendo influencers y figuras del mundo digital, lo que promete varias sorpresas para la audiencia.





La Velada del Año VI: Dónde y cómo ver la presentación

La revelación del cartel oficial se transmitirá a través de todos los canales de Ibai Llanos: su canal de YouTube y Twitch, plataformas donde ha roto varios récords de audiencia.

Este evento combina deporte y entretenimiento digital, atrayendo a miles de espectadores.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para La Velada del Año VI?

Según lo anunciado por Ibai Llanos, los boletos para asistir a la edición 2026 del show de boxeo amateur entre creadores de contenido saldrán a la venta el mismo día de la presentación oficial, tras la revelación completa de la cartelera.