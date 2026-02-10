¿Qué hacer si aún no cae la quincena para San Valentín?: Profeco revela dónde estarán más baratas las cajas de chocolate

Marcas premium económicas en San Valentín Profeco ha revelado en qué lugares podrás comprar barato las cajas de los chocolates más populares del 14 de febrero: Turin, Lindt y Ferrero Rocher.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un monitoreo de precios en el que detectó los costos más económicos en los chocolates populares del Día del Amor y la Amistad.

Esta fecha, que se celebrará el sábado 14 de febrero, tiende a ser uno de los eventos más importantes para las parejas enamoradas, así como también es un medio para celebrar las relaciones de amistad, lo que invade al mundo de tradicionales obsequios florales y chocolatosos durante la celebración, como lenguaje de afecto.

Profeco revela su monitoreo de precios para febrero 2026: ¿cuánto costarán las cajas de chocolate?

El reporte de precios que Profeco pone a disposición de la población se trata de una herramienta estratégica que tiene por objetivo optimizar el presupuesto de mexicanas y mexicanos consumidores ante la volatilidad de precios en el sector minorista.

Estos monitoreos tienen a revelar brechas de hasta 60% en un mismo producto, situación que se ha presentado en los chocolates populares que se obsequian durante el día de San Valentín.

Debido a que esta celebración es extremadamente popular en el mercado de flores y postres, quienes son liderados por las cajas de chocolates, causa que los precios se eleven ante la alta demanda de estas marcas premium.

Este febrero 2026, la Profeco reveló que Ferrero Rocher, Turin y Lindt, registrando precios de $369 hasta $379 pesos mexicanos en algunas ediciones de las mencionadas marcas de chocolate, lo que podría afectar el presupuesto destinado al San Valentín de este año.

Sobre todo, considerando que —para algunos mexicanos o mexicanas— su primera quincena de febrero no se vería reflejada en sus cuentas hasta el domingo 15, un día después del amoroso festejo.

Lugares donde las cajas de chocolate estarán más baratas, según la Profeco

Dependiendo del canal de venta y la ubicación geográfica, existen tiendas departamentales y estados específicos en los que las marcas premium Ferrero Rocher, Turin y Lindt, tendrán diferencias de aproximadamente $139 pesos en comparación a los costos más altos.

Ferrero Rocher San Valentín 2026: dónde estarán más baratos

Durante años, esta marca ha sido una de las más populares para el día de San Valentín y festejos navideños, por lo que podrás acceder a ellos a un menor costo en los siguientes lugares:

Ley Sucursal Tres Ríos (Culiacán) : Caja 200 gr. a $152.90 pesos.

Caja 200 gr. a $152.90 pesos. Ley Sucursal Juventud (Durango) : Caja 300 gr. a $239.90.

Caja 300 gr. a $239.90. Bodega Aurrera Sucursal 2224 (Juárez): Caja Metal de 225 gr. a $236.00 pesos.

Caja Metal de 225 gr. a $236.00 pesos. Superissste Sucursal 110 (Coyoacán): Estuche 259 gr. de Ferrero a $285.00

Estuche 259 gr. de Ferrero a $285.00 Walmart Sucursal Fuentes Mares (Chihuahua): Caja de Corazón de 89.8 gr. a $139.00 pesos.

Turin San Valentín 2026: dónde estarán más baratos

Los chocolates Turin también presentan diferencias significativas en distintas sucursales en comparación a los precios más altos; las opciones económicas son:

Fresko La Comer Sucursal San Luis Potosí: Caja de 10 piezas desde $154.00 pesos.

Caja de 10 piezas desde $154.00 pesos. Sumesa Sucursal Oaxaca (Cuauhtémoc): Turin Conejos Mini de 20 piezas a precio mínimo de $174.00

Turin Conejos Mini de 20 piezas a precio mínimo de $174.00 Chedraui Selecto Sucursal Universidad (Benito Juárez): Bolsa 120 gr. de Turin con Tequila José Cuervo a $159.00 pesos.

Bolsa 120 gr. de Turin con Tequila José Cuervo a $159.00 pesos. Ley y Walmart: Tubo de 180 gr. Turin con Relleno de Alcohol (Carajillo, Tequila o Johnnie Walker); los precios mínimos oscilan entre $179.90 y $188.00 pesos.

Tubo de 180 gr. Turin con Relleno de Alcohol (Carajillo, Tequila o Johnnie Walker); los precios mínimos oscilan entre $179.90 y $188.00 pesos. Walmart Sucursal Fuentes Mares (Chihuahua): Tubo 145 gr. de Turin Zero Sugar desde $188.00 pesos.

Tubo 145 gr. de Turin Zero Sugar desde $188.00 pesos. Walmart Sucursal Hipódromo (Tijuana): 100 gr. de Turin Avellana en Estuche de Corazón $139.00

Lindt San Valentín 2026: dónde estarán más baratos

La popular marca suiza también es una chocolatera altamente demandada durante las fechas que celebran el amor y la amistad, por lo que Profeco reveló en su monitoreo de precios los lugares donde estas cajas serán más económicas este febrero.

Algunas de ellas, son: