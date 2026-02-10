Vacunas contra el cáncer de Moderna: así funcionan los tratamientos personalizados en los que participarán investigadores mexicanos

Las nuevas vacunas contra el cáncer desarrolladas por Moderna no están diseñadas para prevenir la enfermedad, sino para tratarla. A diferencia de las vacunas tradicionales, estas utilizan tecnología de ARN mensajero (ARNm) para entrenar al sistema inmunológico del propio paciente y ayudarle a identificar y destruir las células cancerosas.

¿Cómo funcionan las vacunas de Moderna contra el cáncer?

El proceso comienza con el análisis del tumor del paciente. Los especialistas estudian el ADN del cáncer para detectar mutaciones específicas, conocidas como neoantígenos, que hacen únicas a las células tumorales. Con esa información, se diseña una vacuna personalizada que contiene instrucciones genéticas para que el organismo reconozca esas señales y las ataque.

Una vez aplicada, la vacuna estimula la producción de proteínas asociadas al tumor, lo que activa a los linfocitos T, las células encargadas de localizar y eliminar el cáncer. Este mecanismo no solo ayuda a combatir la enfermedad, sino que también puede reducir el riesgo de recaídas o de que el tumor se disemine a otras partes del cuerpo.

Los ensayos clínicos más avanzados, especialmente en pacientes con melanoma de alto riesgo, han mostrado resultados prometedores. Estudios recientes indican que el tratamiento, combinado con inmunoterapia, puede reducir significativamente el riesgo de recurrencia o muerte en comparación con las terapias convencionales.

La participación de investigadores mexicanos forma parte de las fases clínicas internacionales que buscan evaluar la seguridad y eficacia del tratamiento en distintas poblaciones. Aunque la vacuna aún se encuentra en etapa experimental y no está disponible de forma general, los especialistas consideran que representa uno de los avances más importantes en la medicina personalizada y en la lucha contra el cáncer en los próximos años.